Clima hoy: Alertas para algunas zonas y AMBA con lloviznas

NORESTE

Les traemos buenas noticias climáticas a Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. En el día de hoy no se esperan lluvias de ningún tipo, pero las cuatro provincias contarán con la presencia de nubes en el cielo y se mantendrá parcialmente nublado durante el día y totalmente nublado durante la noche. Si de temperaturas hablamos, Misiones y Chaco poseerán una temperatura con mínimas desde los 18° hasta los 26° C, mientras que Corrientes y Formosa estarán entre los 14° de mínima y con una máxima que alcanzará los 30° C.