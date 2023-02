Clima 06/11: Se espera una semana soleada sin alerta del SMN

Cómo estará en el NEA

Para las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, el cielo nublado predominará desde este lunes hasta el día domingo, a excepción de Misiones que contará con la presencia de lluvias aisladas el día viernes por la noche.

La temperatura para hoy será de mínima 19° y la máxima 35° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo mayormente nublado en la mayoría de las provincias que la conforman, durante el sábado y domingo. En AMBA las lluvias no se harán presentes y en Córdoba habrá apenas unos chaparrones para el viernes en la tarde.

En Buenos Aires la zona playera mantiene un carácter distintivo que contrasta con el resto de las localidades, ya que, actualmente Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Bahía Blanca poseen tormentas fuertes con ráfagas y posible caída de granizo el día de hoy. Se espera que mejore dentro de unas horas.

Santa Fe y Entre Ríos no contarán con lluvias estos dos días, para lo que sigue de esta semana tendrán días de cielo parcialmente nublado.

La Pampa por mientras, actualmente espera la llegada de una tormenta aislada para la tarde noche, mientras que para el martes tendrán una alerta amarilla por fuertes tormentas nocturnas. Para el resto de la semana habrá nubosidad hasta el día domingo.

Las temperaturas serán de mínima 18°C que ascenderá a una máxima de 35° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza, San Juan y San Luis contarán con un cielo parcialmente nublado para esta semana, a excepción del día miércoles en donde todas contarán con tormentas aisladas al igual que hoy lunes para Mendoza, a partir de la tarde.

mendoza clima nublado.jpg

Por mientras cuyo se mantiene con temperaturas que van desde los 20° de mínima hasta los 37° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima al igual que en cuyo se mantendrá más que nublado en la mayoría de las provincias del sector, es por ello que, Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con chaparrones durante esta jornada, al igual que mañana martes, luego durante la semana irá variando pero siempre manteniendo el cielo mayormente nublado. Además para hoy lunes, miércoles y viernes contarán con la presencia de vientos fuertes que posiblemente generen una alerta amarilla.

Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán un fin de semana nublado sin avistamiento de lluvia.

La temperatura oscilará entre una mínima de 5° con una máxima de 17° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 18° y la mínima de 10° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 11° que ascenderá hasta los 32° C.

