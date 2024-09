Caso Loan: Nuevo abogado de los Peña aportó testigos, dudas sobre trata y apuntó a Benítez

Estuvo preso en varias ocasiones. Muchos vecinos de 9 de Julio, Corrientes, trataron durante años de evitarlo cuando lo cruzaban en la calle.

loan.jpg Caso Loan: el nuevo abogado de la familia Peña tiene una visión distinta sobre la causa

La coartada del que, para Gallego, sería el principal sospechoso del Caso Loan

Benítez sostuvo la coartada acerca de que salió a buscar frutas pero hay varios detalles en su relato que fueron desmentidos durante las pericias. Por ejemplo, la duración de una de las llamadas que tuvo con su pareja Laudelina en el momento en que se perdió el rastro de Loan.

El tío de Loan detenido dijo que tuvo un diálogo corto con su pareja pero los peritos encontraron que una de las comunicaciones se extendió por casi 20 minutos.

Salgo yo solo a buscar fruta. Me voy a buscar al monte. Cuando salgo, me encuentro a los chicos sentados, estaban jugando sobre una sábana. Yo llego al monte y veo que había poca fruta. Me subí a la planta, bajé lo poquito que había, me senté y estuve tomando una mientras descansaba. A los 10 minutos, me llega Dani con la señora. Llegó mi hijo, llegó Loan, llegó mi sobrina, los otros chicos, llegaron todos. Salgo yo solo a buscar fruta. Me voy a buscar al monte. Cuando salgo, me encuentro a los chicos sentados, estaban jugando sobre una sábana. Yo llego al monte y veo que había poca fruta. Me subí a la planta, bajé lo poquito que había, me senté y estuve tomando una mientras descansaba. A los 10 minutos, me llega Dani con la señora. Llegó mi hijo, llegó Loan, llegó mi sobrina, los otros chicos, llegaron todos.

A continuación, aseveró que se sacó la remera “porque tenía calor”.

“Cuando venía cayendo la noche, me saqué la ropa porque había mosquitos y con el calor que tenía, me empecé a espantar. Llegué hasta la casa mi suegra y saco la moto”.

image.png Antonio Benítez (35), tío político de Loan y sospechoso favorito del abogado de la familia Peña

Juan Pablo Gallego, el abogado que metió preso al padre Grassi

El profesional aseguró que por pedido de la familia Peña fue convocado tras la salida del doctor Fernando Burlando de la querella.

Venía siguiendo de cero el caso y me llamó la atención que, cuando el caso se encaminaba a resolverse, los fiscales provinciales pidieron la incompetencia. Desde ese momento, comenzó una frivolización y un entorpecimiento de distintos actores. De esta manera, por ignorancia, negligencia o interés, se han perdido más de 100 días. Venía siguiendo de cero el caso y me llamó la atención que, cuando el caso se encaminaba a resolverse, los fiscales provinciales pidieron la incompetencia. Desde ese momento, comenzó una frivolización y un entorpecimiento de distintos actores. De esta manera, por ignorancia, negligencia o interés, se han perdido más de 100 días.

En diálogo con Crónica TV, dijo finalmente:

“En lugar de aprovechar el impulso que daba la noticia en la opinión pública se generaron mil hipótesis que no llevaron a nada. Hubo más efectismo que efectividad. Hay gente que fue a hacer turismo, a colgarse del caso”.