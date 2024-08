Caso Loan: Burlando dice que deja la causa, otros dicen que la causa lo dejó a él

Durante una de las últimas apariciones públicas, el Fernando Burlando ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño, donde le dijo: "No voy a permitir que critiquen y digan pavadas".

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, espetó Burlando.

En tanto, durante una entrevista, le manifestó: “José, te lo tengo que decir, porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango, y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, finalizó. Este jueves, días después de ese cruce, Burlando confirmó que abandonaba la causa.

Sin embargo, en declaraciones al diario Clarín, Burlando aseguró que no renunció, sino que lo echaron. "No estoy más, me revocó sin avisar", dijo el abogado, y admitió haberse "ganado un par de enemigos" con su intervención en el expediente.

Los detenidos del caso Loan

Los detenidos en la causa que investiga el paradero del menor son tía de Loan, Laudelina Peña; Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el excapitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Millapi y el excomisario Walter Maciel. Todos ellos siguen imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.