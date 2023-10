Carolina Losada con ilusión de que se haya votado sin bronca

"En la campaña hubo de todo. Pensemos. No es todo lo mismo. El o la próxima gobernante de la Argentina va a estar durante cuatro años. No quiero que el reciclaje de la política esté al frente del país. Creo que de las tres alternativas una es diferente y las otras dos son parte de lo mismo", concluyó recordando que semanas atrás brindó declaraciones a "CNN RADIO" donde apuntó contra Sergio Massa: "Es un milagro argentino que un ministro de economía que ha fracasado, que nos dejó al borde de una hiperinflación, sea candidato. Son las razones suficientes para que no lo sea; Y sin embargo se sienta en un debate a serlo y a decirnos que no es parte de este gobierno. La caradurez no tiene límites en la Argentina, la caradurez de Insaurralde y de todos los dirigentes que participan de este reciclaje político constante".