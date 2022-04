Carlos Caserio al Banco Nación (control de Alberto a Lozano)

Cabe recordar que Claudio Lozano fue uno de los principales impulsores del proyecto de expropiación de Vicentín. Desde el círculo cercano al presidente consideran que dicho proyecto fue el comienzo de la debacle en su imagen, ya que se alejó de la moderación.

Desde allí, la relación presidencial con el campo nunca volvió a ser la misma. Por otra parte, el Estado nacional estuvo a punto de absorber una tremenda deuda (a través del Banco Nación), a la que los dueños de la empresa no iban a tener que hacer frente en caso de llevarse adelante la expropiación.

https://twitter.com/CaserioCarlos/status/1510287745788248065 Feliz Cumple querido Presidente @alferdez desde Córdoba siempre a tu lado, orgullosos de tu conducción y de compartir el desafío de recuperar nuestra Patria.

Con mucho cariño te deseamos lo mejor en este día.

Un abrazo grande. pic.twitter.com/rzi3f38LFj — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) April 2, 2022

Es por ello que, desde la Casa Rosada, apuntan contra Lozano como uno de los responsables de desviar a Alberto Fernández del personaje que lo llevó a ser presidente. Y el ex senador por Córdoba sería el encargado de controlarlo paso a paso, en busca de alguna “excusa” para terminar su mandato en el Banco Nación.

“El Presidente fue elegido para gobernar y tiene la convicción de hacerlo hasta el último día de su mandato. El Frente de Todos es una coalición de partidos, en el cual hay diferencias. Con diálogo se pueden resolver, pero en el caso del acuerdo con el FMI no hubo manera de ocultar las distintas visiones que hay en el Gobierno. Pero el que gobierna es el Presidente, quien decidió acordar con un organismo de crédito que está integrado por las principales potencias del mundo. No podíamos enfrentarnos a todas ellas. Hay diferencias, pero en el Frente de Todos debemos tener claro que la última palabra la tiene siempre el Presidente. Por eso muchos peronistas apoyamos a Alberto Fernández. Eso no significa que estemos en contra de Cristina Kirchner. Queremos que el Gobierno siga adelante y para eso la autoridad del Presidente no se puede poner en duda, y más en un momento de crisis local y mundial”, declaró Carlos Caserio a La Voz, respecto al conflicto interno del Frente de Todos.

¿Quién es Carlos Caserio?

El pasado reciente ubica al ex congresista en las filas del Frente de Todos y ahora en el Banco Nación, pero no siempre fue así. De orígen menemista, el bonaerense Carlos Caserio se radicó en Córdoba hace años y dio inicio a su carrera política en 1995, cuando se convirtió en legislador provincial.

Tiempo más tarde, en 1998, fue designado por el entonces presidente, Carlos Menem, como subsecretario de Mercado y Alimentos. Desde allí, y ya bajo la gestión del peronismo cordobesista de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, regresó a la provincia para ser ministro de Obras Públicas de Córdoba.

Carlos Caserio, José Manuel De la Sota y Alicia Pregno (Foto Cadena 3). Carlos Caserio antes del Frente de Todos.

Ya en 2003, fue electo diputado para el schiarettismo, marcando su primera incursión en el Congreso. Tiempo más tarde, fue designado como ministro de Gobierno de De la Sota, hasta 2011.

En 2013 regresó a la Cámara baja, pero duró tan solo dos años, ya que en 2015 fue electo senador, también para el schiarettismo. Finalmente, en 2019, todavía en el cargo como senador, terminó pasando a las filas del por entonces ganador Frente de Todos y se ganó la enemistad del gobernador, Juan Schiaretti.