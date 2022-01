Claudio Lozano, contra el acuerdo: "Es un default diferido"

"A la vez el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI. En suma, con todos los argumentos a favor el Gobierno desistió de promover la nulidad del crédito Macri- FMI, tanto a nivel local como internacional", agrega el texto.

Claudio Lozano señala que el resultado del nuevo arreglo no es más que un "default diferido y no una solución al endeudamiento" ya que " en pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda".

El funcionario, miembro del directorio del Banco Nación, afirma que " jamás produce buenos resultados validar la IMPUNIDAD". " Mientras esperábamos un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, el gobierno sorprende con un stand by recontracondicionado y controlado, seguido luego por facilidades extendidas sin que quede claro desde cuando se cuentan los años de gracia. Si es desde el primer desembolso, o al final del stand by", señala.

Para el economista esto "define si los vencimientos que Argentina no pagará ahora se concentrarán en el 2026 o en el 2028". "Decimos que no es menor porque una u otra opción LIMITAN las posibilidades de esperar un shock de confianza a partir del acuerdo. En realidad lo que resulta es que la negociación termina siendo apenas un DEFAULT DIFERIDO y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda. Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento", enfatiza el funcionario.