Burlando gana tiempo para Sergio Urribarri: La Justicia rechazó su detención

Castagno y Vergara argumentaron que las sentencias no están firmes, por lo que no corresponde la prisión preventiva. “La condena no es ejecutable hasta que se agotan los recursos extraordinarios federales”, concluyó Castagno. Aunque la defensa de Baéz no presentó el recurso, los jueces consideraron que si se habilita la vía para Urribarri y Aguilera también corresponderá para el exministro.