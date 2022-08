"¿Saben por qué, cuando empezaron a tirar del ovillo, pararon? Porque empezaron a aparecer ellos, los macristas. ¿Pero hubo una asociación ilícita con López y estos empresarios? No, no, no. A López le dieron 7 años y a este señor, Eduardo Gutiérrez, propietario de la casa en la que vivía José López, le dieron 2 años y 6 meses porque es excarcelable", agregó.

Sobre el final de ese momento en el que se la vio enfurecida, la dirigente peronista fue al hueso:

¡Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de obras públicas! ¡No tengo la más mínima duda! ¡Eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de obras públicas! ¡No tengo la más mínima duda!

Fernández de Kirchner también habló de las visitas a Olivos y redobló la apuesta con declaraciones explosivas para el propio relato K:

Lo escuchaba al fiscal Luciani decir que iba a Olivos el empresario Sebastián Eskenazi. Sí, iba a Olivos. ¿Saben quién iba también? ¡Héctor Magnetto, el dueño de Clarín y Telecom! Lo escuchaba al fiscal Luciani decir que iba a Olivos el empresario Sebastián Eskenazi. Sí, iba a Olivos. ¿Saben quién iba también? ¡Héctor Magnetto, el dueño de Clarín y Telecom!

"Fue durante toda la gestión de Néstor y cuando él estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión con Multicanal; el negocio más importante junto con Telecom y mucho más importante que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para investigar si hubo algún acuerdo entre Néstor y Magnetto para firmar la fusión de Cablevisión", planteó, furiosa, la presidente del Senado.

