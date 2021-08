Rosario: Feroz balacera contra una concesionaria

Velázquez aseguró que recibió mensajes de textos en WhatsApp, donde un desconocido le pedía que pague 25 mil dólares "a cambio de protección de ellos mismos, que no sabemos quiénes son. Son mafias que se enquistaron en esta sociedad y tenemos que convivir con ellas".

Conmovido por lo ocurrido, el dueño de la agencia expresó: "Ahora no sé si seguir abierto, cerrar o trasladarme a otro lugar. El dinero inicial eran 25 mil dólares, que no tengo ni mucho menos, y no estoy ligado con ninguna persona a la que le haya vendido un auto y tenga problemas”.

balacera auto.jpg Así quedó la concesionaria atacada a balazos en Rosario.

"A muchos comerciantes y agencieros de la zona nos extorsionan, alguno se asustó y pagó, pero no se puede trabajar así, yo no pienso darle un peso a nadie”, aseguró Omar.

"Hace dos meses que estoy con este problema. Es más, un auto al que identifiqué me sacó fotos del negocio, denuncié el hecho y no se hizo nada”, remarcó el agenciero. "Nos piden dinero a cambio de protección, pero protección de qué. Es algo terrible. Tenemos que pagarles 25 mil dólares para que ellos mismos no nos agredan", agregó.

"Estoy con mucha angustia. No sabemos cómo seguir. Cambiaremos las vidrieras, pero no sabemos qué va a ocurrir mañana. Es algo impensado. Es algo fuera de lugar, no me entra en la cabeza que quieran pedir o robarle a la gente que trabaja. Es una ciudad tomada. Si no pagás, no trabajás. Es una locura. Y si les das una vez le tenés que dar siempre, no te los sacás más de encima", finalizó.