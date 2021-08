Y por último, ayer ocurrieron tres balaceras en Rosario en apenas pocas horas de diferencia. La primera fue a las 20.10, cuando atacaron el segundo piso del Fonavi de Arévalo y Magallanes, donde vive una pareja de adultos mayores. En el lugar (que ya había sido baleado en otra ocasión) encontraron vainas servidas 9 milímetro y cinco impactos en una ventana.

El segundo ataque ocurrió a las 21.20, cuando personas que no pudieron ser reconocidas efectuaron cuatro disparos contra la casa de una joven de 19 años, en Cepeda al 3800. Tres de esos disparos ingresaron al domicilio, pero afortunadamente no hubo heridos.

La última balacera ocurrió a las 21.30 horas en Dean Funes al 1700, en la zona sur de Rosario. Según relató la víctima del hecho (una mujer de 28 años), se encontraba dentro de su casa con su papá cuando escucharon disparos. Minutos más tarde salieron a ver que ocurría y se encontraron con que su auto Ford Kuga estaba baleado y tenía una nota: “Esto te pasa por roba marido”.

Auto baleado Rosario.jpg El auto baleado en Rosario. Foto: Rosario3.

Los rosarinos están acostumbrados ya a vivir entre balaceras y mensajes intimidatorios. Todos los años reclaman más seguridad y penas duras a los delincuentes, pero hasta ahora no obtuvieron ninguna respuesta por parte de los gobiernos.

¿Qué dicen los gobernantes y funcionarios?

La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, aseguró que las balaceras se repiten diariamente en la ciudad porque "hay una gran circulación de armas de fuego y mucha facilidad apara acceder a las municiones". Y al mismo tiempo le reclamó al Estado que intervenga para determinar "a quiénes permiten vender, distribuir y acceder a esas municiones".

"Hay múltiples factores que determinan que se produzcan este tipo de hechos. Son distintas modalidades que confluyen en coacciones con el uso de armas de fuego, hechos violentos que tienen impacto no solo sobre la salud y la vida de las personas y sobre su forma de vida. Necesitan un abordaje desde todas las agencias del Estado", expresó Iribarren.

La funcionaria además confirmó que la situación es casi exclusiva de la ciudad de Rosario porque hay "una gran circulación de armas de fuego y mucha facilidad para acceder a las municiones. El Estado debe replantearse quién accede a las armas de fuego y de qué manera circulan porque que en Argentina no hay circulación de armas que vengan del extranjero. Pero el Estado debería poner el foco de a quién le permite vender, distribuir y acceder a esas municiones. Se debe regular mucho más".

Sin embargo, la fiscal no se mostró muy a favor del endurecimiento de penas que suelen pedir los ciudadanos: "Cuando se endurecieron las sanciones o se echó mano a recursos procesales para hacer más restrictivas las prisiones preventivas, vimos que si no se acompañaban con otras medidas estatales, no servía. Fue lo que pasó y las cárceles se abarrotaron. No hubo un acompañamiento posterior del Estado porque no había planificación. Lo que sí debemos es atender mucho más a la prevención. Cuando hablamos de prevención hablamos de que las cosas no ocurran, prevenir que la gente pueda vivir segura, para que las cosas no ocurran. Nosotros intervenimos cuando las cosas ya ocurrieron, investigar a sus autores y ver que tenga una sanción".

El gobernador Omar Perotti aseguró ayer de visita por la ciudad que la seguridad en Rosario “es lo más serio y lo que va a llevar más tiempo”. “Estamos en el camino de ir siendo cada vez más firmes”, aseguró al afirmar que se articularán los poderes del Estado para lograr disminuir esta problemática en la ciudad.

En intendente Pablo Javkin, que se encontraba con el gobernador en su visita, solo se limitó a decir que es necesario cambiar la forma de trabajar en materia de seguridad y lo definió como un “tema central”.