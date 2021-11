Argentina: un país de pobres, endeudados y agrietados

Las primeras marcas, además, ya no serían opción tampoco ante un aumento de sueldo.

Por otro lado, el nivel de endeudamiento es alto: el 34% posee deudas que equivalen a más del 50% de su sueldo, y corresponden en su mayoría a alimentos y bebidas. Una situación que parece no se resolverá pronto dado que 2 de cada 10 sostienen que no saben cuándo o directamente no cancelarán la deuda, "reflejando la dificultad de pago asociada a las dificultades financieras y económicas de la sociedad".

deudas.png El nivel de endeudamiento es alto y preocupante dado que en su mayoría corresponde a alimentos y bebidas.

Otro dato llamativo al respecto es el considerable porcentaje de aquellos que se hallan endeudados con entidades no financieras. En este punto, reinan las deudas con familiares y amigos

El 88% responsabiliza al Gobierno Nacional por la alta inflación, mientras que solo el 8% cree que es responsabilidad de los empresarios y en el 4% restante, esto es "la culpa de otra", ingresa la anterior gestión de Mauricio Macri.

inflación.png 9 de cada 10 creen que el Gobierno de Alberto Fernández es el responsable de la inflación en la Argentina.

Por último , los sueldos son, para la mayoría "lo más afectado por la inflación".

El análisis

"Las percepciones negativas en torno al acceso a comodidades, salarios, consumo y esparcimiento, entre otros, reflejan un contexto caracterizado por un constante empeoramiento. En adición, la pandemia ha dejado de ser el causante del malestar generalizado, reflejando una cuestión más arraigada y menos coyuntural. Es interesante ver que en los jóvenes dicho malestar se percibe menos, lo que puede atribuirse a que la mayoría ha vivido su vida adulta en un contexto de inestabilidad socioeconómica", señalaron desde la consultora al analizar los datos.

"El empeoramiento de la calidad de vida pasó a ser un aspecto arraigado, una cuestión reiterativa de la cual cada vez menos argentinos están exentos. Este deterioro genera un efecto derrame y uno de los ejes afectados es el consumo, productor de un círculo vicioso que también afecta a los comercios y sus allegados. Los rezagos de este círculo limitan el acceso a recursos: salarios que no alcanzan, imposibilidad de pago", señalan desde Taquion.

"La seguridad, el acceso al trabajo y la alimentación son las problemáticas que aumentan tras una reducción en el acceso a las oportunidades de desarrollo como el principal problema que preocupa a los argentinos", explicaron. Así, la proyección y el largo plazo pasa a un segundo plano con el crecimiento de necesidades primarias que tienen mayor urgencia: la demanda del día a día.