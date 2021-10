Inflación por decreto hasta el 15 de noviembre: ¿Y después?

Desabastecimiento

Según especialistas, la inercia inflacionaria luce imparable en el último trimestre del 2021 y el 50% de inflación anual se instala como piso de cara al 2022.

A su vez, se advierte que la Argentina corre el riesgo de volver a un mercado negro de alimentos como ocurrió en 1974. Algo así como lo que ocurre con el dólar blue.

Claramente, el oficialismo busca paz en las góndolas hasta la elección del 15 de noviembre, pero será imposible con esta inercia mantener el congelamiento hasta enero 2022.

Así lo explicó uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, Roberto Cachanosky, en Infobae:

Lo lógico es que si un funcionario pone un precio máximo, lo ponga por debajo del cual está operando el mercado. Si el mercado opera a un valor de 100 para determinado producto, no tiene sentido poner un precio máximo de 100, que es el que se están haciendo transacciones en forma fluida, o 10% por arriba. La lógica más elemental indica que un precio máximo solo tiene sentido establecerlo por debajo del precio de mercado. Es decir, establecer un precio artificialmente bajo.

¿Cuál es el efecto de un precio máximo? Entre otros, el desabastecimiento, el mercado negro, etc.

Recurriendo al gráfico que se utiliza en introducción a la economía cuando se explica el capítulo de precios, de las pendientes de las curvas de demanda D y la de oferta: O, de bienes y servicios.

Al precio P1 el mercado opera en equilibrio y se ofrece y demanda la cantidad C1. Entonces, en la situación presente, aparece Roberto Feletti y pone el precio máximo en P2. ¿Cuál va a ser la oferta bajo este nuevo precio artificial? La cantidad ofrecida bajará, se contrae al punto C2 y la demanda, estimulada por el valor artificialmente bajo, buscará tender al punto C3 de la curva.

La diferencia entre C2 y C3 es el desabastecimiento del mercado. Faltan productos en las góndolas.

Cuando se establecen compulsivamente precios por debajo de los del mercado comienzan a faltar productos de las empresas que operan con mayores costos de producción

Porque hay que recordar que también desaparecen los productores marginales. ¿Qué es esto? En el mercado no todas las empresas de un mismo rubro operan con los mismos costos. Unas tienen costos más altos que otras, pero las que tienen costos más altos pueden mantenerse porque sus costos de producción están por debajo del precio de mercado. Es decir, su tasa de rentabilidad es menor que la de sus competidores, pero igual pueden subsistir en el mercado.

Supongamos que el precio de mercado es de 100 y tenemos tres productores con tres costos diferentes para el mismo producto, por ejemplo: para A es de 70, B de 80 y C de 90. Si el secretario de Comercio fija unilateralmente un precio máximo en 85. ¿Qué pasa? A y B pueden seguir operando; pero C, que es el productor marginal, queda fuera de mercado, porque no estará dispuesto a producir a pérdida.

¿Qué logrará el secretario de Comercio Roberto Feletti con sus precios máximos? En primer lugar, restringir la oferta, porque quedarán fuera del mercado algunos oferentes, y en segundo lugar generará desocupación, o bien impulsará el trabajo negro, y afectará la recaudación impositiva

Una bomba de tiempo

De acuerdo a consultoras, insisten en que la política que impulsa el kirchnerismo es similar a Precios Máximos, que tampoco funcionó, ya que logra un efecto de corto plazo pero luego es insostenible.

“El único efecto de dichas políticas termina siendo el de postergar subas inevitables. Para peor, los precios de muchos de estos productos ya se encontraban atrasados por el espacio cedido en el congelamiento previo, por lo que la efectividad del programa podría verse comprometida por este factor adicional”, insiste Ecolatina.

Focus Market, de Damián di Pace, agregó:

Desde 2013 a la fecha, si los programas de control de precios hubiesen sido efectivos, no hubiésemos registrado una inflación acumulada entre 2011 y 2021 del 2006%. Este tipo de medidas reprimen la tendencia a la pérdida de poder adquisitivo en pesos argentinos por sobre la emisión monetaria en relación a la demanda real de moneda para la producción de bienes y servicios de una economía

Por otro lado, el estimativo del aumento de Precios Cuidados desde que se lanzó en 2013, es de 1008%.