Arde Villa Gesell: El incendio que se desató en los bosques

De momento, no se pudieron precisar las dimensiones ni la cantidad de hectáreas afectadas, pero el siniestro resultó ser "bastante amplio" en palabras del oficial Miceli. Aun se desconoce el origen del mismo, por lo que no puede detallarse si fue intencional o accidental. No obstante, no es el único incendio que se está desarrollando en las inmediaciones del lugar.

Villa Gesell bajo fuego: Qué está pasando en Madariaga

Hay un segundo incendio en un basural de General Madariaga (que acumula los residuos de dicha ciudad, Pinamar y Villa Gesell). En comunicación con Infobae, el responsable de Defensa Civil de Pinamar, Diego Diez, contextualizó sobre el origen de este segundo incendio:

A diferencia del primero, este último arrancó solo por la combinación del calor, la combustión de los aerosoles y restos de pintura. Genera un humo blanco, amarillento y espeso que, por el lugar desde el que sopla el viento en este momento, todavía no molesta. Aunque sí genera mucho olor A diferencia del primero, este último arrancó solo por la combinación del calor, la combustión de los aerosoles y restos de pintura. Genera un humo blanco, amarillento y espeso que, por el lugar desde el que sopla el viento en este momento, todavía no molesta. Aunque sí genera mucho olor

Según Diez, si bien ambos fuegos se iniciaron al mismo tiempo, por la distancia que hay entre un punto y otro, es imposible que “se hayan contagiado”.

ruta gesell incendio.jpg

Hasta el momento, según Diez, el fuego más complicado es el del bosque de Villa Gesell “porque se están quemando pinos” y “por la cercanía con el bosque de Cariló”:

Para impedir que se sigan expandiendo las llamas, los bomberos y defensa civil están trabajando en lo que se denomina ‘un cortafuego’, es decir, enfriar el terreno que separa Villa Gesell de Cariló, de manera que los árboles sanos queden protegidos Para impedir que se sigan expandiendo las llamas, los bomberos y defensa civil están trabajando en lo que se denomina ‘un cortafuego’, es decir, enfriar el terreno que separa Villa Gesell de Cariló, de manera que los árboles sanos queden protegidos

Diez sostiene que el incendio del basural de Madariaga “se apagará en cuatro días”, pero el del bosque de Villa Gesell resulta un poco más complejo, ya que considera que puede demorar hasta cinco días, y apunta que el enfriamiento será en etapas:

Primero hay que garantizar la extinción del fuego y después trabajar en el enfriamiento de las brasas para que no se reavive Primero hay que garantizar la extinción del fuego y después trabajar en el enfriamiento de las brasas para que no se reavive

