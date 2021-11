Aníbal Fernández, de la "sensación" a las estadísticas

En relación a los incidentes durante la protesta de ayer contra la inseguridad, donde los vecinos marcharon hacia la comisaría que está a 300 metros del comercio donde mataron al comerciante y un cordón policial doble les impidió llegar, lo que generó enfrentamientos y gases lacrimógenos, tomó distancia y señaló: "Nunca voy a estar del lado de la represión, estuve cuatro años en la fuerza y me fui sin un herido, sin un muerto".

protesta-ramos-mejia-1266291.jpg Imagen de los vecinos que marcharon (contra la inseguridad) ayer hacia la comisaría que está a 300 metros del comercio donde mataron al kiosquero Roberto Sabo, cuando un cordón policial doble les impidió llegar, tras lo cual se generaron enfrentamientos y gases lacrimógenos.

"No tenemos mano dura ni mano blanda, no le vamos a pegar a la gente ni tirarle escopetazos", enfatizó, y completó: "No miro las cosas en términos electorales y si hay una manifestación tienen todo el derecho del mundo de manifestar su dolor y su queja".

Sobre los dichos de Patricia Bullrich, quien afirmó que el Gobierno "se desentendió de la seguridad", Aníbal Fernández dijo: " Qué se puede esperar. Es una señora que no tiene ninguna formación y que todo lo que hizo en el ministerio es una catástrofe. Tenemos dos muertos que no pueden explicar, provocados por ellos. Maldonado y Rafael Nahuel".

Al ser consultado sobre la liberación de presos en 2020 en el marco de la pandemia de Covid, aseveró: "En el 2018 y el 2019 hubo más liberación de presos que en el 2020 y en el 2021. Con lo cual es un verso que instalaron y que mucho repiten como loritos".

Sergio Berni defendió a la Policía

Para el ministro de Seguridad provincial, la Policía que se encuentra bajo su órbita respondió correctamente porque detuvo a los presuntos delincuentes pocos minutos después del hecho.

"Yo no quiero entrar en discusión, entiendo el dolor de un padre, entiendo el dolor de todos los vecinos. ¿Fue una cuestión policial? No fue una cuestión policial. Un policía forcejeó con el delincuente a la salida, el patrullero estaba pasando por ahí y detuvo a los dos. No es una cuestión policial este caso", aseguró el funcionario en declaraciones en radio 'La Red'.

En tanto, ayer, en un reportaje radial, el gobernador Axel Kicillof aseguró: " La situación de la inseguridad hace muchísimos que en la Provincia es crítica y nosotros nos estamos encargando de hacer una transformación muy fuerte en la formación de la Policía, en la inversión y en la profesionalización ".