PepsiCo lleva su nueva inversión a Colonia, Uruguay

Ella insistió en un concepto a tener en cuenta en los países que quieran recibir inversiones de trasnacionales:

Lo que valoramos es la estabilidad económica y las reglas jurídicas bien claras. Eso es muy importante para PepsiCo, porque nos permite -como empresarios que somos- una mirada de largo plazo. Nosotros no miramos nuestros negocios en uno o dos años, miramos más allá de una pandemia por ejemplo. Sabemos que los negocios van a crecer y por eso invertimos en Uruguay, que nos da tranquilidad como empresarios. Siempre va a haber problemas. Una pandemia se nos cruzó a todos y justamente cuando hay temas así de difíciles, Uruguay es un lugar increíble para invertir. Lo que valoramos es la estabilidad económica y las reglas jurídicas bien claras. Eso es muy importante para PepsiCo, porque nos permite -como empresarios que somos- una mirada de largo plazo. Nosotros no miramos nuestros negocios en uno o dos años, miramos más allá de una pandemia por ejemplo. Sabemos que los negocios van a crecer y por eso invertimos en Uruguay, que nos da tranquilidad como empresarios. Siempre va a haber problemas. Una pandemia se nos cruzó a todos y justamente cuando hay temas así de difíciles, Uruguay es un lugar increíble para invertir.

También: "Lo felicité al Presidente por su trabajo en la pandemia. Como empresa en toda Latinoamérica y en todo el mundo estábamos mirando los distintos escenarios de manejo de la pandemia y fue radicalmente diferente en un lado y otro. Tuve que manejar temas muy difíciles en la pandemia y Uruguay lo hizo muy bien, tienen vacunas. Habla de la solidez de la gestión. Es un indicador de que están para hacer una gestión sólida que proteja al ciudadano."

Otra definición: "Cuando empezó la pandemia y tratábamos de entender qué era, me puse a pensar: si no hay un abasto normal de alimentos y bebidas a supermercados y almacenes, corremos un riesgo de disturbios sociales, ansiedad y preocupación como nunca. (...) Nunca tuvimos un foco de infección que nos generara problemas de abasto en ninguna planta de Uruguay. Pero, fue un trabajo durísimo como empresarios de la alimentación y bebidas: comprar millones de máscaras, millones de litros de alcohol, empezar a poner acrílico por todos lados, cambiamos las rutinas de los comedores, entrenamos a la gente, transportamos gente en algunos lados. Mi angustia en marzo de 2020 era: si empiezan a faltar alimentos y bebidas en los supermercados, va a ser triste para Latinoamérica, pero no pasó. (...)".

https://twitter.com/p_santilli/status/1433555733270859782 Hoy anunciamos una inversión de US $64 millones en nuestra planta de concentrados de bebidas en Colonia, Uruguay; la cual nos permitirá ser aún más competitivos como negocio y seguir contribuyendo al desarrollo económico y productivo del país. @LuisLacallPou @OmarPaganini pic.twitter.com/0Ns89msfTh — Paula Santilli (@p_santilli) September 2, 2021

Alimentación saludable

Durante mucho tiempo PepsiCo. no fue representativa de la alimentación saludable, con sus snacks, bebidas gaseosas y otros productos. Pero lo tiempos cambian:

Estamos trabajando muy, pero muy activamente en lo que llamamos transformación de portafolio. Esto es lograr que los productos tengan menos negativos y más positivos. Reducción de sodio, grasas trans cero (no tenemos ni una grasa trans), reducción de grasas saturadas por utilización de mejores aceites, más productos horneados. En las bebidas que envasamos en plástico, el uso de plástico reciclado, uso e inversión en envases retornables que también es muy importante. Estamos testeando en Uruguay camiones híbridos, estamos instalando por todos lados -en Uruguay también- células solares, hacemos esto del 'land field zero' (cero entrega a rellenos sanitarios). Estamos trabajando muy, pero muy activamente en lo que llamamos transformación de portafolio. Esto es lograr que los productos tengan menos negativos y más positivos. Reducción de sodio, grasas trans cero (no tenemos ni una grasa trans), reducción de grasas saturadas por utilización de mejores aceites, más productos horneados. En las bebidas que envasamos en plástico, el uso de plástico reciclado, uso e inversión en envases retornables que también es muy importante. Estamos testeando en Uruguay camiones híbridos, estamos instalando por todos lados -en Uruguay también- células solares, hacemos esto del 'land field zero' (cero entrega a rellenos sanitarios).

Santilli fue 1 de las 2 mujeres latinoamericanas en la lista internacional de 50 mujeres más poderosas del mundo 2020 de la revista Fortune. Y 1 de las 100 mujeres más poderosas del mundo 2020 de la revista Forbes.

Estoy arriba de Rihanna. ¡Ay, Dios! ¡Cómo me emocioné! ¿Cómo es posible que esté arriba de Rihanna? No, se equivocaron… No trabajo por los rankings, no trabajo para aparecer en los medios de comunicación. Trabajo para que podamos tener un negocio sustentable y para generar prosperidad en Latinoamérica. Sí siento que las mujeres me están mirando. Sobre todo que las mujeres más jóvenes me están mirando. Y sé que yo no tenía a nadie para mirar. Y hoy tengo el privilegio de manejar más de US$ 7.000 millones de facturación de PepsiCo en Latinoamérica y la responsabilidad enorme de ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes. Estoy arriba de Rihanna. ¡Ay, Dios! ¡Cómo me emocioné! ¿Cómo es posible que esté arriba de Rihanna? No, se equivocaron… No trabajo por los rankings, no trabajo para aparecer en los medios de comunicación. Trabajo para que podamos tener un negocio sustentable y para generar prosperidad en Latinoamérica. Sí siento que las mujeres me están mirando. Sobre todo que las mujeres más jóvenes me están mirando. Y sé que yo no tenía a nadie para mirar. Y hoy tengo el privilegio de manejar más de US$ 7.000 millones de facturación de PepsiCo en Latinoamérica y la responsabilidad enorme de ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes.