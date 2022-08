En la crisis, capital de riesgo y negocio tecnológico ¡...!

¿Cómo se describe GridX? Lo dijo en 2016 su creador, Matías Peire:

"Es una 'company builder' que interviene en un proyecto y formula la idea lo suficiente como para presentar un venture capital."

"En principio nuestra intervención tiene dos aristas: una es armar el equipo y la otra empezar a ver qué modelo de negocio se puede hacer con esa tecnología."

El 1er. fondo recaudó US$ 10 millones, el siguiente planificó US$ 50 millones y no es fácil en la crisis, que estimula la especulación, convencer de que hay vida más allá de las mesas de dinero.

Seguramente para completar estos US$ 50 millones han decidido comunicar de qué trata GridX. Aparentemente ya tienen la mitad del dinero.

Matías Peire estudió en varias universidades argentinas acerca de finanzas, IT y negocios pero su gran acierto fue lograr el respaldo de Miguel Galuccio, quien hoy día tiene el aval de su acierto en Vista, la joya de los hidrocarburos en Vaca Muerta.

Galuccio le da ha dado a Peire la posibilidad de extender sus redes de captación de recursos, y Bloomberg da cuenta de que entre los aportantes también se encuentran vehículos de inversión de Paul McEwan y también en la lista se encuentra Tim Drapper.

Bloomberg es muy precisa en la descripción de la situación:

El papel que están desempeñando los ejecutivos de negocios adinerados y las familias para sembrar las inversiones está ayudando a compensar la menor liquidez de los fondos de capital de riesgo, ya que una derrota en el sector de la tecnología y el aumento de las tasas de interés a nivel mundial provocan un retroceso. El papel que están desempeñando los ejecutivos de negocios adinerados y las familias para sembrar las inversiones está ayudando a compensar la menor liquidez de los fondos de capital de riesgo, ya que una derrota en el sector de la tecnología y el aumento de las tasas de interés a nivel mundial provocan un retroceso.

Son días complicados para el capital de riesgo, en especial en la región, luego de un fabuloso 2021, antes de la guerra, del precio de la energía escalando, del descalabro inflacionario global y del apocalipsis argentino.

Hoy GridX tiene 42 empresas en su cartera con un valor de alrededor de US$ 300 millones, y otra vez aparecen los nombres de referencia que se cita una y otra vez a 2 pioneros: Hugo Sigman y Marcos Galperin.

019 - GridX - Invirtiendo en Startups de Biotecnología - Matías Peire

La gran apuesta de Peire: “El apetito del capital de riesgo no caerá tanto”.

Pero la biotecnología representa menos del 1% de los acuerdos de capital de riesgo de la región.

Y el dinero se aplica con cuentagotas para proyectos muy curiosos, propios de la sociedad que viene, tipo:

Caspr Biotech , que amplía el acceso a los diagnósticos moleculares para los médicos;

, que amplía el acceso a los diagnósticos moleculares para los médicos; Puna Bi o, que utiliza organismos provenientes del duro clima de los Andes para fabricar productos para el crecimiento de cultivos y la nutrición del suelo;

o, que utiliza organismos provenientes del duro clima de los Andes para fabricar productos para el crecimiento de cultivos y la nutrición del suelo; Onco Precision, que desarrolla tratamientos oncológicos a medida; etc.

En el caso de Caspr, un éxito: ya fue vendida 100%.

Tan complicado como conseguir dinero es contratar científicos que entiendan que de la ciencia teórica hay que saltar hacia la ciencia aplicada. La puesta en marcha recibe US$ 200.000 y conexiones de inversión global.

---------------------

Más contenido en Urgente24

Caso Grabois: El que avisa no traiciona (pero extorsiona)

Barclays: "Conseguir dólares dependerá de un acuerdo con los exportadores"

Baja el dólar blue en un mercado escéptico tras anuncio de Sergio Massa

Matías Tombolini en off side: "No hay un carajo que celebrar"