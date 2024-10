Elon Musk busca más dinero para xAI mientras bombardea por X para Donald Trump

También Alphabet (Google), y Meta Platforms (Facebook / Instagram / WhatsApp) están invirtiendo las ganancias de sus negocios en IA.

Musk fundó xAI hace 11 año y medio, pero se interesa en IA desde hace mucho tiempo. Fue cofundador de OpenAI en 2015, se marchó en 2018 y demandó al desarrollador de ChatGPT 2 veces en 2024.

WSJ:

"xAI ha construido lo que dice ser el centro de datos más grande del mundo en Memphis, Tennessee, donde está entrenando nuevas versiones de Grok, su modelo de inteligencia artificial. Grok impulsa un chatbot que actualmente solo está disponible a través de la empresa de redes sociales de Musk, X.

La semana pasada, xAI lanzó una herramienta que los desarrolladores pueden usar para crear aplicaciones con Grok, ampliando sus fuentes de ingresos.

En agosto, xAI agregó la capacidad de Grok para generar imágenes. La función, que funciona con el apoyo de una empresa emergente externa llamada Black Forest Labs, inmediatamente generó críticas por generar imágenes como la de Donald Trump y Kamala Harris besándose. Los generadores de imágenes de OpenAI y Google no permiten a los usuarios generar imágenes de personas reales y específicas.

Musk dijo el lunes que xAI planea hacer crecer el centro de datos de Memphis de 100.000 unidades de procesamiento gráfico, o GPU, a 200.000.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, elogió la velocidad con la que xAI construyó su centro de datos de Memphis, que describió en un podcast reciente como "fácilmente la supercomputadora más rápida del planeta".

xAI ha compartido recursos con otras empresas de Musk, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses. La startup contrató a varios empleados de Tesla; y Musk también ha desviado miles de GPU de Nvidia dedfr Tesla a xAI.

xAI depende de los datos de X para entrenar sus modelos de IA. También ha discutido un acuerdo en el que obtendría algunos ingresos de Tesla a cambio de proporcionar al fabricante de automóviles acceso a su tecnología".

trump-musk-kbpB-U602585192129ICG-1200x840@diario_abc.webp Elon Musk y Donald Trump.

La política

En tanto, el diario del grupo News Corp., de la familia Murdoch, dice que ha probado la intencionalidad política de la red X (ex Twitter), de Musk, a favor de Donald Trump.

El Journal dice que creó cuentas en la plataforma X que indicaban una exclusiva afinidad por temas no políticos, pero la mayoría de las publicaciones que le llegaron recomendadas en su sección For You eran partidistas o relacionadas con las elecciones en USA.

WSJ: "(...) en general, el contenido a favor de Trump apareció con una frecuencia aproximadamente 2 veces mayor que el material a favor de Harris. (...)

X ha enfrentado tumultos desde la adquisición de Elon Musk en 2022 , pero sigue siendo un lugar donde decenas de millones de estadounidenses se congregan y absorben información.(...)

Menos de un tercio de las publicaciones únicas vistas por las cuentas del Journal eran de naturaleza política, pero el algoritmo de X reeditó publicaciones políticas con tanta frecuencia que representaron aproximadamente la mitad del total de publicaciones en los feeds For You de las cuentas.

Musk, que ha respaldado y financiado a Trump como candidato a la presidencia, dice que el manejo del contenido por parte de la compañía es independiente de sus opiniones personales.

“La plataforma es neutral, pero expresaré cualquier opinión que tenga”, publicó en junio. (...)".

WSJ está contradiciendo a Musk.

