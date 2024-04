Atención Argentina: Liberty Media compró el Campeonato Mundial de MotoGP

Desde 1992 Dorna posee, de manera exclusiva, los derechos comerciales y de televisión del Campeonato Mundial de Motociclismo MotoGP.

En 1998 fue vendida a CVC Capital Partners (ex subsidiaria de Citibank) y su nombre cambió a Dorna Sports.

Hardy McLain, cofundador de CVC y exdirectivo de Citibank, mantuvo al presidente de Dorna, Carmelo Ezpeleta.

Desde 2001 también tiene los derechos comerciales y de televisión del Campeonato del Mundo Supercross GP.

Desde 2013, del Campeonato Mundial de Superbikes.

También participa en la administración y promoción del Campeonato de España de Velocidad (CEV), el Campeonato Británico de Superbikes (BSB), el Campeonato del Mundo de Trial Indoor y Trial Outdoor, etc.

termas-rio-hondo-circuitojpg.webp Autódromo de Río Hondo (Santiago del Estero), que fue escenario del Campeonato Mundial de MotoGP.

La F1

En noviembre de 2005, CVC Capitals Partners anunció su intención de invertir en la Fórmula 1 a través de compañía Alpha Prema UK Limited, para lo cual adquirió parte de SLEC Holdings, dueña de los derechos comerciales de la Fórmula 1 y matriz del conglomerado Formula One Holdings (FOH) / Formula One Administration (FOA) / Formula One Management (FOM).

CVC Capitals Partners le compró a Bambino Holdings su 25% de SLEC y el 48% de las acciones de Bayerische Landesbank en la F1. Y 30 días después, compró el 14,1% en poder de JP Morgan Chase.

Entonces, CVC Capitals Partners tuvo el 86% del accionariado de SLEC, aprobados por la Comisión Europea el 21/03/2006 aunque sujetos a la venta futura de Dorna Sports, en nombre de la libre competencia.

Neelie Kroes, comisaria de Competencia en la UE: “Cuando las 2 competiciones de motor más importantes de la Unión Europea acaban en manos de un mismo propietario, existe el riesgo de que se produzcan aumentos de precio en los derechos de TV de dichos eventos, así como de que se reduzcan las posibilidades de elección del consumidor final."

El 28/03/2006, CVC Capitals Partners vendió su participación en Dorna Sports en 525 millones de euros: 71% al fondo de inversión Bridgepoint Capital.

En 2023, Bridgepoint cambió el foco de sus negocios e invirtió en Energy Capital Partners.

El origen

En 1974, se fundó la Asociación de Constructores de Fórmula 1 (FOCA), para la organización comercial de la actividad en beneficio de las escuderías.

En 1978, Bernie Ecclestone se convirtió en el presidente ejecutivo de FOCA y luchó contra la Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA) por el control de los derechos comerciales de la F1.

En marzo de 1981, FISA, luego FIA, le otorgó a FOCA el derecho a negociar contratos de televisión. Es evidente que FISA / FIA no entendió el futuro.

En el 2do. Acuerdo de la Concordia, en 1987, Ecclestone dejó de ser propietario de un equipo y se creó la Formula One Promotions and Administration (FOPA) para administrar los derechos de televisión de los equipos.

FOPA fue rebautizada Formula One Management (FOM) y recibió el 49% de los ingresos por televisión; el 1% fue para las escuderías y el 50% para la FIA.

FOPA también recibió todos los honorarios pagados por los promotores y pagó premios a los equipos.

Hubo un 3er. Acuerdo de la Concordia en 1992.

Y un 4to. Acuerdo en 1995: la FIA otorgó los derechos comerciales de la F1 a la Formula One Administration (gestionada por la FOPA / FOM) por un período de 14 años.

SLEC Holdings

SLEC Holdings se creó en 1996 , cuando Ecclestone transfirió su propiedad a su esposa, Slavica Ecclestone, preparando una oferta pública de venta para 1997.

Ecclestone proporcionaría un pago anual que McLaren, Williams y Tyrrell rechazaron. El nuevo acuerdo llegó recién en 1998, entre FIA, FOA e International Sportsworld Communicators (ISC, de Ecclestone, que tenía un contrato de televisación con FIA).

En junio de 1999, la Comisión Europea anunció que investigaría a la FIA, la FOA, e International Sportsworld Communicators (ISC, de Ecclestone) por abusar de la posición dominante y restringir la competencia.

Luego, el negocio pasó a Delta Topco, con sede en el paraìso fiscal isla de Jersey, y propiedad de CVC Capital Partners, Waddell & Reed y LBI Group, con la propiedad restante dividida entre Bernie Ecclestone y directores de escuderías.

SLEC Holdings Limited fue parte de Delta Topco Limited y sus subsidiarias.

En 2017, CVC Capital Partners decidió vender a Liberty Media que controló Delta Topco.

En 2024, fueron sobre el portafolios de Bridgepoint Capital.