Vistas espectaculares: el nuevo mirador del Obelisco

Mirador del Obelisco - 8 (2) El Tour al Obelisco se transformó en una experiencia única e inédita gracias al mirador que incorporó Civitatis, la plataforma líder de excursiones.

El acceso al mirador del Obelisco ¿cuándo tiene de altura?

Una vez en lo alto, los visitantes acceden a un mirador desde el que se obtienen algunas de las vistas panorámicas más impactantes de la ciudad. A través de sus cuatro ventanas, orientadas hacia los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, se despliega un espectáculo urbano difícil de igualar.

Desde allí es posible observar la amplitud de la Avenida 9 de Julio, considerada una de las más anchas del mundo, el entramado de calles que define el centro porteño, edificios emblemáticos, cúpulas tradicionales y el constante movimiento que caracteriza a Buenos Aires. Cada orientación ofrece una imagen distinta y complementaria de la urbe, permitiendo apreciar su diversidad arquitectónica y su energía inconfundible.

La altura, superior a los 65 metros, aporta una sensación de perspectiva privilegiada que convierte esta visita en una experiencia fotográfica y emocional privilegiada.

¿Cuánto dura la visita al Obelisco?

El tour al interior del Obelisco de Buenos Aires tiene una duración aproximada de 15 minutos, lo que lo convierte en una actividad ideal para integrar en cualquier itinerario de viaje.

Al realizar la reserva a través de Civitatis, los usuarios pueden elegir entre diferentes franjas horarias, adaptadas a los distintos momentos del día y a las preferencias de cada viajero.

¿En qué horarios se puede subir al Obelisco?

Las opciones disponibles incluyen: Entrada entre las 9 y las 12 horas, ideal para apreciar la vista con claridad matinal; Entre las 12:15 y las 16 horas, perfecta para disfrutar de la arquitectura porteña a plena luz del día y captar imágenes nítidas del paisaje urbano; Entre las 16:15 y las 19 horas, una franja que permite observar cómo la luz va transformando la ciudad; y entre las 19:15 y las 20:45 horas, pensada especialmente para contemplar el encendido de las luces de Buenos Aires y el movimiento nocturno desde las alturas.

El tour de ascenso al Obelisco de Buenos Aires ya se encuentra disponible en la plataforma y la actividad puede reservarse de forma sencilla y segura a través del siguiente enlace: https://www.civitatis.com/ar/buenos-aires/entradas-obelisco-buenos-aires/

“Con esta incorporación, Civitatis continúa ampliando su catálogo de experiencias singulares en destinos emblemáticos, apostando por actividades que permiten a los viajeros conectar de forma auténtica con la historia, la cultura y la esencia de cada lugar”, expresó Nicolás Posse, Country Manager Argentina & Regional Business Development – South America.

“La llegada del ascenso al Obelisco a la plataforma refuerza el compromiso de Civitatis de ofrecer propuestas diferenciadoras que vayan más allá de los recorridos tradicionales. Nuestro objetivo es que los viajeros vivan los destinos de una manera especial, accediendo a propuestas que marquen la diferencia y se conviertan en recuerdos imborrables”, concluyó Posse.

Sobre Civitatis

Civitatis es el marketplace líder de visitas guiadas y actividades en español y portugués a nivel mundial, con más de 90.000 actividades en 4.200 destinos de 160 países. La compañía gestiona un sólido ecosistema B2C, B2B y B2B2C, conectando a millones de viajeros con experiencias cuidadosamente seleccionadas. Su éxito se basa en una filosofía clara: ofrecer únicamente experiencias muy seleccionadas por un equipo especializado de supply, que prioriza la calidad, la autenticidad y la confianza del viajero, fomentando así una alta fidelidad. Con más de 5 millones de opiniones verificadas y una valoración media de 9,1 sobre 10, Civitatis garantiza la mejor experiencia posible, donde la tecnología simplifica, pero el viaje sigue siendo profundamente personal.

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