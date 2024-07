El hotel a un paso de las termas de Colón, que todos los huéspedes recomiendan

La versatilidad climática de Colón encuentra su reflejo en las instalaciones del hotel. En invierno, la proximidad a las termas es un imán irresistible, mientras que en verano, la piscina de agua fría de 55m² se presenta como una opción más que refrescante.

image.png

Ahora bien, en lo que respecta a las tarifas, La Retama ofrece promociones tentadoras para estas vacaciones de invierno. Una escapada de 3 noches y 4 días en habitación clásica se cotiza en $149.400, mientras que las familias pueden optar por una habitación cuádruple senior por $339.900. El hotel incentiva el pago en efectivo con un descuento del 10%, en todas sus promociones.

La experiencia de los huéspedes respalda la promesa de calidad de La Retama. Roque Moreno, un visitante reciente, compartió: "Excelente lugar y mucho mejor su atención. En los días que me alojé, pude darme cuenta del potencial humano que tiene este lugar. Me sentí como en casa. Muy lindo, muy cuidado, muy pensado por sus variadas actividades y además muy higiénico. Preferí quedarme más tiempo en el lugar en vez de dedicarme a conocer la ciudad. Lo recomiendo 10/10. Seguramente volveré a Colón y obviamente me alojaré allí".

Mientras que, otro visitante, apodado en Google como Ferchuelias, destacó: "Excelente lugar para pasar unos días, bien ubicado sobre la ruta. Muy tranquilo, bien ambientado, limpio y de buen gusto. Tiene un patio trasero muy acogedor para pasar un buen rato. El desayuno es excelente".

image.png

Tal es así, que el Hotel La Retama se posiciona como una opción integral para aquellos que buscan combinar la experiencia termal con un alojamiento de calidad. Su propuesta balanceada entre confort, naturaleza y entretenimiento lo convierte en un destino en sí mismo, más allá de ser una base para explorar las maravillas de Colón.

Para aquellos interesados en conocer más sobre este sitio, la información detallada está disponible en su sitio web oficial, https://hotellaretamacolon.com.ar/#!/-hotel/, o a través de su cuenta de Instagram, @hotel_laretama, donde se pueden apreciar imágenes y actualizaciones sobre las experiencias que ofrece.

Si deciden ir, cuéntennos qué les parece. Aunque las reseñas en Google son positivas, será necesario que lo verifiquen ustedes mismos.

