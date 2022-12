¿Cómo evitar contraer VIH/sida cada vez que tienes sexo?

Practique sexo seguro

Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como el VIH/sida son un asunto serio. Por eso, los expertos de la Clínica Mayo recomiendan usar un preservativo de látex o poliuretano nuevo cada vez que tengas relaciones sexuales. Además, los condones son altamente eficaces para prevenir otras ETS, como gonorrea y clamidia.

Reduzca el número de parejas sexuales

El Dr. Tomi Mitchell, un médico de familia certificado por la junta con estrategias de bienestar holístico, recomendó esto en el sitio Eat This, Not That: "Cuando se trata de la salud sexual, una de las mejores cosas que puede hacer es reducir la cantidad de parejas sexuales. Esto puede parecer un consejo contradictorio, pero escúchenos. Tener menos parejas sexuales reduce el riesgo de exposición".

Reciba tratamiento para otras ETS

Según la OPS, padecer otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana, aumenta el riesgo de contraer VIH/sida. Por ello, es importante hacerse las pruebas y recibir tratamiento para las otras enfermedades de transmisión sexual que tenga, esto podría reducir su riesgo de contraer VIH/sida.

Considere actividades sexuales poco riesgosas

"Elija relaciones sexuales que sean menos riesgosas que las anales o vaginales. Hay entre poco y nada de riesgo de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales orales", dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, en caso de tener relaciones sexuales orales también es importante usar condón para disminuir el riesgo.

Tome la PrEP

Está recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Fundación Huesped explica de qué se trata: La profilaxis Pre-exposición (PrEP, por siglas en inglés) es una de las estrategias de prevención del VIH en la cual las personas que no tienen VIH, pero que tienen prácticas que pueden exponerlos a la transmisión del virus, toman un medicamento antirretroviral y así reducen la posibilidad de adquirirlo.

Hágase la prueba

Ser sinceros sobre la salud sexual antes de tener sexo con una nueva pareja podría evitar contraer VIH/sida. Y es que, muchas ETS no presentan síntomas, como el VIH en sus primeras fases. En ese sentido, hacerse la prueba de detección de VIH es la única forma de saber si tú o tu nueva pareja tiene el virus.

Practique la abstinencia

El Dr. Tomi Mitchell, dice: "Puede parecer obvio, pero la abstinencia es la única forma comprobada de no contraer una ETS. Si bien no siempre es posible prevenir las ETS a través de la abstinencia, sigue siendo importante ser consciente de los riesgos y tomar medidas para protegerse tanto como sea posible".

Recuerde que además de las relaciones sexuales, otro factor de riesgo de VIH/sida es compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material infectivo contaminado para consumir drogas inyectables. Decide no consumir drogas y busca ayuda por consumo de sustancias.

