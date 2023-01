¿Alguna vez tuviste un orgasmo, pero no pudiste eyacular?

¿Por qué no me sale mucho esperma? ¿Por qué no eyaculo con potencia? ¿Qué pasa cuando el hombre eyacula muy poco? Normalmente, cuando el pene es estimulado, bien sea durante el sexo o la masturbación, se llega al clímax y secretas esperma. Sin embargo, a veces puede pasar, que tienes un orgasmo, pero no lograste la eyaculación. A esto se le conoce como orgasmo seco y aunque quizá no hayas escuchado hablar de ello, es importante que sepas de qué se trata.