5 mejores superalimentos sexuales para los hombres

En The Independent Pharmacy ubican al aguacate entre los mejores alimentos para lograr erecciones más firmes. "Se ha demostrado que los aguacates favorecen la salud cardíaca y mejoran la circulación, dos aspectos clave para la función eréctil", indican.

También destacan que, los aguacates aportan compuestos muy beneficiosos sexualmente hablando, como grasas saludables que ayudan a garantizar en flujo sanguíneo fuerte y constante.

Frutos secos

Los frutos secos tienen numerosos beneficios para la salud, incluida la salud sexual. Se cree que los frutos secos pueden ayudar a mejorar el funcionamiento del pene.

Entre los mejores frutos secos para la salud del pene se encuentran los pistachos, y realmente podrían sorprenderte.

En un estudio, publicado en el 'International Journal of Impotence Research', los participantes que comieron pistachos por 21 días experimentaron erecciones más fuertes, mayor libido, mayor satisfacción sexual y fueron más propensos a tener orgasmos durante las relaciones sexuales.

Bayas

Otro superalimento poderoso para la vida sexual de los hombres son las bayas: arándanos, moras, frambuesas y más.

"Los hombres que consumen sólo tres o cuatro porciones semanales de alimentos y bebidas que contienen flavonoides (que incluyen bayas), pueden reducir su riesgo de disfunción eréctil", según un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y la Universidad de East Anglia.

Como dato extra, los investigadores además descubrieron que, "los hombres que eran físicamente activos además de consumir grandes cantidades de flavonoides tenían el menor riesgo de disfunción eréctil".

Salmón

Cuando hablamos de mejores alimentos para el sexo, sin duda, el salmón también ocupa uno de los primeros lugares.

"El salmón es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3, que han demostrado mejorar el flujo sanguíneo al reducir la inflamación y prevenir la formación de coágulos sanguíneos", afirma Mary Sabat, MS, RDN, LD al sitio Eat This, Not That.

"Además, el salmón es rico en vitamina B12, que puede ayudar a prevenir el daño nervioso que puede contribuir a la disfunción eréctil", añade.

Té verde

El té verde es uno de los superalimentos que prometen aumentar la libido y combatir la disfunción eréctil. En el sitio especializado Hims ubican al té verde entre los tés para la erección.

En primer lugar porque tiene propiedades calmantes, lo cual puede ser beneficioso para las relaciones sexuales.

"Mientras disfruta de su estado de ánimo tranquilo y de todo el tiempo adicional acurrucado en la cama, el té verde antes del sexo también puede ayudar a mejorar los síntomas de la disfunción eréctil que está experimentando", agregan.

También, "Existe la posibilidad de que el té verde actúe a través de propiedades que ayudan a proteger los vasos sanguíneos contra daños", agregan.

