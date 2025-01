Sexo: Por qué los jóvenes no están usando condón (mientras las ITS explotan)

¿Por qué la gente ya no usa condones? ¿Por qué los jóvenes no usan métodos anticonceptivos? ¿Por qué los jóvenes no quieren usar condón durante el sexo? Los expertos se hacen estas preguntas, mientras hay preocupación mundial por las altas tasas de relaciones sexuales sin protección y el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).