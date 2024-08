Tuvo cáncer de colon y el primer síntoma no fue el que todos creen

Y continuó contando: "Me hice la colonoscopia el 10 de enero del 2017. Si bien no se encontraron pólipos durante esta prueba de detección (o en cualquier otra prueba de detección que me había hecho antes), el médico tomó muestras de tejido para realizar una biopsia. Una semana más tarde, llegaron los resultados y mostraron que sí tenía cáncer de colon. El 2 de febrero del 2017, me operaron para extirpar el cáncer".