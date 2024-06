Telegram al horno: ¿El rival de WhatsApp es un 'cazabobos' para hackers?

Eva Galperin, otra grosa en el tema de seguridad digital, tiró otra bomba: “Telegram no es solo para mandar mensajitos, es una bestia que devora datos como si no hubiera un mañana.”

image.png

"Telegram es como un pulpo digital", explicó Galperin. " Tiene tentáculos en todos lados: mensajes, grupos, canales. Y todo eso que no está cifrado de punta a punta es como un buffet libre para cualquiera que logre meterse".

Y acá viene lo jugoso: con solo 30 ingenieros, ¿quién está cuidando toda esa información? Es como tener un supermercado gigante con un solo guardia de seguridad que además tiene que atender la caja y reponer mercadería.

Telegram: un paraíso para hackers, un infierno para usuarios

Ahora, imaginá que sos un hacker. ¿Qué te parece más tentador? ¿Una fortaleza digital custodiada por un ejército de expertos en seguridad o un castillo de naipes custodiado por un puñado de tipos? Es más probable que te interese Telegram, antes que WhatsApp.

SwiftOnSecurity, un gurú de la ciberseguridad, lo puso en perspectiva: " Mantener una empresa digital segura cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro". Con Telegram manejando la guita de los crypto-bros, los secretos de grupos extremistas y un sinfín de datos jugosos con un equipo tan chico, es como dejar la caja fuerte abierta en medio de la calle.

image.png

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos Telegram en masa? No necesariamente. Pero sí es momento de ponerse las pilas.

Usá el modo secreto siempre que puedas, no compartas información sensible y, sobre todo, no des por sentado que tus mensajes son privados solo porque la app es popular.

