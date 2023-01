Qué es la shigella: La criminal bacteria de la 'carne podrida'

Comunicación epidemiológica Sospecha brote de ETA 26_1 (1).pdf

La shingella es una bacteria altamente enteroinvasiva, es decir, habilidosa para invadir y colonizar el epitelio humano mediante factores de virulencia, formando poros través de la membrana de las células del epitelio intestinal que permite la penetración de la bacteria al citoplasma del enterocito. Asimismo, produce internamente la toxina ‘shiga’ con efectos citotóxicos, la cual inhibe la síntesis proteica, mata las células intestinales, células epiteliales del glomérulo, del túbulo renal y las células de la microcirculación del sistema nervioso central, causando el síndrome urémico hemolítico (SUH) y convulsiones.

“Para matar la shingella, tenés que poner el alimento a 100 grados de temperatura, cocinándolo a la plancha. El tema son los embutidos como un chinchulín o choripán que no podes matar la bacteria ni siquiera a la parrilla”, explicó la médica Marisol Bebilacqua a Urgente 24.

Los síntomas por infección de shigella son los siguientes: diarrea, fiebre, náuseas, vómitos, cólicos y tenesmo –inflamación del intestino que causa sensación de necesidad de defecar–, heces con sangre y moco (disentería) producto de la aparición de úlceras en la mucosa y microabscesos confluentes en las criptas del colon.

Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo

Por su parte, las recomendaciones de los especialistas a fin de evitar el contagio de salmonella y shigella son: utilizar agua segura o agregar dos gotas de lavandina por litro de agua (o hervirla de 2 a 3 minutos); lavarse a menudo las manos con agua y jabón; ser higiénico en la manipulación de alimentos; no compartir la misma tabla de las carnes para los vegetales; pelar los verduras y frutas o desinfectarlas muy bien; desechar los huevos o carnes con consistencia rara o mal olor; cocer adecuadamente las carnes sin que quede su centro rosado (sobre todo achuras, hamburguesas, albóndigas) ; y consumir derivados lácteos y jugos que estén pasteurizados.

