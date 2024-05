Prevención del melanoma: La importancia de revisar los lunares antes de tatuarse

Conforme a los reportes suministrados por la International Agency for Research on Cancer (IARC), se estima que en el año 2022, en Argentina, se identificaron más de 1.600 casos. No obstante, de acuerdo a las proyecciones, para el año 2045, esta cifra se prevé que ascenderá a más de 2.400, representando un incremento del 41% con respecto a los casos registrados en 2022.