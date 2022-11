Pangeos, el 'tetracrucero' del futuro con formato de tortuga

Embed

Ciudad flotante

La macroembarcación Pangeos sería la más grande del planeta, superando con creces al crucero Wonder of the Seas -representaría el 10% de este terayate-, y albergaría a centros comerciales, parques, helipuertos, puertos de barcos, dúplex habitacionales, piscinas, vegetación y un servicio de transporte eléctrico para movilizarse internamente de punta a punta.