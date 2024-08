Ozempic y Wegovy están de moda pero no todos pierden peso

Él registró la licencia y la otorgó al laboratorio Amylin Pharmaceuticals, que comenzó a probarlo como un medicamento para la diabetes: Exenatida, que salió a la venta en 2005. No funcionó porque su efecto era muy breve.

Pero más adelante en la historia Novo Nordisk produjo la liraglutida, un fármaco de GLP-1 que en 2010 fue aprobado como tratamiento para la diabetes en USA.

La liraglutida tuvo un efecto secundario inesperado: una ligera pérdida de peso. Esto ha popularizado el fármaco mucho más allá de la diabetes.

El paso siguiente fue avanzar con algo más específico para ese universo de consumidores: Wegovy.

Pero ahora se ha descubierto que la semaglutida, que se comercializa con los nombres comerciales Ozempic y Wegovy, ha demostrado una pérdida de peso promedio del 15% en ensayos clínicos, mientras que la tirzepatida (que es de Ely Lilly, y se comercializa con los nombres de Mounjaro y Zepbound) ha logrado una reducción de peso de alrededor del 20%.

La tirzepatida es un fármaco experimental, análogo del polipéptido inhibidor gástrico (GIP), una hormona humana que estimula la liberación de insulina del páncreas, que se ha modificado químicamente para mejorar su absorción en las células y su estabilidad en el metabolismo.

También se administra como una inyección subcutánea semanal pero es más nuevo: completó los ensayos de fase 3 a nivel mundial en 2021 y los resultados fueron presentados en mayo 2024 en el Congreso Europeo sobre Obesidad en Venecia, Italia.

Mounjaro y Zepbound.jpeg Mounjaro y Zepbound, de Eli Lilly.

No hay magia

Volvamos a Emily Mullin en Wired.com/:

"(...) “Todo el mundo espera que estos medicamentos sean mágicos”, afirma Hans Schmidt, director del Centro para la Pérdida de Peso y la Salud Metabólica y jefe de cirugía bariátrica en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, en Nueva Jersey. De hecho, las personas tienen una amplia gama de respuestas a los medicamentos contra la obesidad.

Aunque a muchas personas les va extraordinariamente bien con ellos, un subgrupo pierde poco o nada de peso con los nuevos fármacos GLP-1, llamados así porque imitan una hormona natural del cuerpo llamada GLP-1 que interviene en la regulación del azúcar en sangre, el apetito y la digestión. En un ensayo de semaglutida , alrededor de 33% de las personas perdieron menos del 10% de su peso; en un estudio de tirzepatida, el 16% de las personas que tomaron la dosis más alta perdieron menos del 10% de su peso. En los mismos ensayos, alrededor del 14% de los participantes que tomaron semaglutida perdieron menos del 5% del peso corporal; para aquellos que tomaron la dosis más alta de tirzepatida, esa cifra fue del 9%.

Eso coincide con lo que Schmidt está viendo en su consultorio. Dice que alrededor del 15% de sus pacientes no responden bien a los GLP-1. Por supuesto, parte de esto se reduce a si los pacientes pueden seguir tomando los medicamentos y recordar tomarlos todas las semanas. Algunas personas no pueden tolerar los efectos secundarios. "Si no ves el resultado y tienes los efectos secundarios, no hay razón para seguir tomando la medicación", dice Schmidt. (...)".

Los efectos adversos observados con mayor frecuencia son náuseas, diarrea y vómitos, que se relacionaron con la cantidad de la dosis (es decir, mayor probabilidad cuanto mayor sea la dosis).

Además, en la revista JAMA Ophthalmology, se publicó que se investiga una posible relación entre la semaglutida y una rara afección ocular llamada 'neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica', una afección ocular que es indolora, pero que no puede tratarse ni curarse y puede provocar ceguera parcial.

Ozempic y Wegovy.webp Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk.

Persevera y triunfarás (a veces)

Otra vez Mullin:

"(...) Pero entre quienes perseveran, algunas personas aún no pierden peso. “Estoy en la semana 10, cero pérdida de peso”, posteó una mujer en TikTok en respuesta a un video. “Llevo casi 1 año tomándolo y solo he perdido 10 libras (N. de la R.: 4,5 Kgs)”, informó otra.

“He estado tomando las inyecciones desde enero. Ahora estoy con la dosis más alta y no he perdido nada”, se leyó en otro comentario.

No está claro por qué algunas personas que toman estos medicamentos pierden mucho peso mientras que otras no pierden nada.

“Todavía no entendemos la mayor parte de la variación en la respuesta”, dijo Ewan Pearson, profesor de Medicina Diabética en la Universidad de Dundee, en Escocia. Sin embargo, hay algunos predictores conocidos de cómo les irá a los pacientes.

Por ejemplo, las mujeres tienden a perder más peso que los hombres que toman medicamentos GLP-1, posiblemente porque ellas tienen una distribución de grasa diferente en comparación con los hombres, o porque su tamaño promedio más pequeño podría significar una mayor exposición al medicamento.

Y aunque los fármacos GLP-1 fueron aprobados inicialmente como tratamiento para la diabetes para mejorar los niveles de azúcar en sangre, es menos probable que produzcan una pérdida de peso significativa en personas con diabetes tipo 2. Los investigadores han sugerido la genética, los microbiomas alterados y otros medicamentos que promueven el aumento de peso como posibles razones para esto.

"Mucho depende de la fisiología y la biología de una persona. No podemos esperar que un fármaco sea igual para todos", dice Amy Rothberg, endocrinóloga de la Universidad de Michigan. (...)".

Embed Christina Aguilera doesn’t ‘give a f–k’ about ‘other people’s opinions’ on her weight after Ozempic rumors https://t.co/tNUQsHVj1X pic.twitter.com/AGjyNhqowf — Page Six (@PageSix) August 15, 2024

A Christina Aguilera no le importan las opiniones de los demás sobre su peso tras los rumores de Ozempic.

----------------------

Advertencia

Los fármacos GLP-1 provocan pérdida de peso al ralentizar el movimiento de los alimentos en el estómago e interactuar con los receptores del cerebro para promover una sensación de saciedad.

Algunas personas que los toman manifiestan menos "ruido de comida": ya no tienen antojos ni piensan en la comida todo el tiempo.

Los pacientes comienzan con una dosis baja que se aumenta gradualmente cada semana.

Schmidt dice que algunas personas pueden no responder a las dosis más bajas, pero ven una pérdida de peso a medida que se aumenta la dosis del medicamento.

Sin cambios en el estilo de vida, es probable que estos medicamentos sean menos eficaces para perder peso.

Novo Nordisk, que fabrica Ozempic y Wegovy, y Eli Lilly, que fabrica Mounjaro y Zepbound, destacan que los medicamentos están pensados para utilizarse junto con una dieta saludable, baja en calorías, y ejercicio.

Pero es posible que la teoría resulte diferente a la práctica, y en la vida real los pacientes no sigan su plan de pérdida de peso con tanta diligencia o que no acudan a su médico con tanta regularidad.

“Podemos comer porque se ve bien, sabe bien, estamos en compañía de otros o porque está disponible”, dice Rothberg. Ahí es donde trastabilla la teoría.

También hay diferencias en el metabolismo: hay diferencia entre las personas en lo que se refiere a descomposición de los alimentos y conversión en energía.

La edad y la función hormonal de una persona, así como la cantidad de actividad física que realiza, pueden tener un efecto en el metabolismo.

Los investigadores estudian si los factores genéticos pueden explicar parte de la variabilidad en la respuesta.

Embed Un grupo del CNIO ha identificado una vía de señalización molecular entre músculo y cerebro que regula las ganas de seguir haciendo ejercicio físico y que podría servir en un futuro para diseñar fármacos como los que ya existen para el apetito

https://t.co/DIh0hn3C7c — Antonio Martínez Ron (@aberron) August 15, 2024

ARRB1

Emily Mullin:

"(...) En 2022, Pearson y sus colegas publicaron un artículo en el que se identificaba un gen llamado ARRB1 que parece estar involucrado en el control de la glucosa. Cuando analizaron los datos genéticos de más de 4.500 adultos, descubrieron que las personas con ciertas variantes en este gen tienen niveles más bajos de azúcar en sangre cuando toman medicamentos GLP-1.

El gen ARRB1 participa en el reciclaje del receptor GLP-1 dentro de la célula y su retorno a la superficie celular. Es probable, dice Pearson, que las personas con estas variantes (entre el 2% y el 3% de la población blanca y el 11% de los hispanos) tengan más de estos receptores en las células pancreáticas productoras de insulina. Dado que los fármacos GLP-1 actúan uniéndose a estos receptores, la mayor reducción del nivel de azúcar en sangre puede explicarse por una mayor actividad de unión que estimula una mayor producción de insulina.

Pero en el estudio de Pearson, las alteraciones genéticas no estaban relacionadas con la pérdida de peso, lo que significa que el efecto probablemente se limitaba al páncreas. Aun así, significa que es probable que haya factores genéticos que expliquen parte de la respuesta a la pérdida de peso. Y puede ser que las variantes en varios genes, en lugar de solo uno, impulsen las diferentes respuestas de las personas.

El grupo de Pearson está trabajando ahora con investigadores de la Universidad de Montreal para estudiar los factores genéticos y la pérdida de peso en personas que toman medicamentos GLP-1.

En el caso de algunas personas que no responden al GLP-1, podría ser que otro mecanismo esté involucrado en su obesidad, dice Rehka Kumar, endocrinóloga y directora médica de Found, una empresa que ofrece planes de pérdida de peso personalizados. “Es posible que lo que los llevó a ganar peso no esté necesariamente relacionado con la vía del GLP-1”, dice. “Es posible que les vaya mejor con un medicamento que funciona de manera diferente”. (...)".

Lo que viene

El gastroenterólogo de Clínica Mayo, Andrés Acosta, y sus colegas han utilizado métodos de aprendizaje automático para describir 4 tipos principales de obesidad:

'Cerebro Hambriento': las personas nunca se sienten saciadas;

'Intestino Hambriento': las personas comen hasta saciarse pero vuelven a sentir hambre poco después;

'Hambre Emocional': las personas comen para afrontar problemas emocionales o para recompensarse a sí mismas, más allá de si tienen hambre;

'Combustión Lenta': las personas que no queman calorías lo suficientemente rápido.

GLP-1 es ideal para 'Intestino Hambriento', ¿qué pasa con el resto?

Pero los fármacos GLP-1 parecen estar adquiriendo cada vez más eficacia. "A medida que vayamos sofisticando estas combinaciones de hormonas intestinales, creo que podremos dar una mayor respuesta a la población", promete Kumar.

---------------------------

Más contenido de Urgente24

Karina Milei y su mala imagen: "La opinión pública no entiende cuál es su función"

Protesta de empresarios en Casa Rosada: "En 6 meses cerraron 10 mil pymes"

Luis Caputo no está listo: Estira el cepo y los impuestos

Senado: Quién es Alejandro Roemmers, blanco de una grave denuncia