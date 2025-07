Magnesio bajo: La señal de alerta al dormir que no debes ignorar

El magnesio es un mineral muy popular en las redes sociales y, aunque no es milagroso ni mágico, es importante saber que la falta de magnesio puede contribuir a problemas serios de salud. Pero, ¿Cómo me doy cuenta de que me falta magnesio? ¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de magnesio? ¿Cómo se manifiesta la falta de magnesio?