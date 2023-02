Lago San Roque: Denuncia penal por contaminación 'cloacal'

Es importante destacar la otra denuncia penal a la misma Cooperativa Integral (2019) por parte de la Administración del ex intendente Esteban Avilés, con motivo del arrojamiento de 10 millones de líquidos cloacales sin tratamiento al embalse de San Roque, lo cual fue cotejado por la Policía Ambiental —autoridad competente del control de la Planta de Líquidos Cloacales—, y cuya presentación judicial se terminó ampliando en 2021 por desagües cloacales reiterados en la zona de Bahía del Gitano.

"El Lago San Roque es uno de los más contaminados del país, tiene altos valores de coliformes fecales, cianobacterias y ahora posible presencia de Sars-Cov-2. Es un peligro para la salud de las personas", explicó Emilio Iosa, médico sanitarista y magíster en Salud Pública por la Universidad de Córdoba (UNC), que junto con Daniel Ribetti, concejal de Villa Carlos Paz, presentó a la Justicia cordobesa una denuncia para que se suspenda el uso recreativo del dique San Roque.

Por su parte, el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió de la eutrofización del San Roque, que se genera "cuando se sobrecarga el curso de agua de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, lo que genera, entre otras cosas, un desarrollo excesivo de microalgas, también conocido como floración algal”, conduciendo a la proliferación de cianobacterias, tal como fue primicia de Urgente 24.

En relación a ello, el ex director de Recursos Hídricos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Carlos Prósperi, comparó al dique de San Roque con el Riachuelo tras sus estudios medioambientales en tales aguas que detectaron nitrógeno y fósforo, provenientes de residuos cloacales. De hecho, en términos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en el embalse se vuelcan más de nueve mil toneladas de aguas servidas directamente de pozos, sangrías, drenajes de los hoteles, sin su correcta filtración y saneamiento.

Diversos estudios particulares indicaron niveles de una toxina, denominada microcistina, por encima de los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano. Esta toxina proviene de las cianobacterias y según el INA son capaces de generar trastornos gastro- intestinales, hepatotóxicos, promotor de cáncer hepático y colon

Lo que usualmente consideramos que es síntoma de una gastroenteritis virósica, o esos dolorosos cólicos y diarrea que la asociamos a los excesos alimentarios de permitidos veraniegos, en muchos casos se debe a una infección por cianobacterias tras haber pasado una calurosa tarde en una piscina, refrescándonos en un rio o sumergiendo nuestros pies con motivo de pescar un surubí.

Tal como explica el Ministerio de Salud de la Nación, las cianobacterias son 'algas verdeazules que liberan cianotoxinas en las aguas que se usan comúnmente en verano para refrescarse y pueden provocar una amplia variedad de infecciones como gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, de la piel, de los oídos y de los ojos; siendo los síntomas más comunes la diarrea, erupciones cutáneas, dolor de oído, tos o irritación de congestión y dolor ocular', mientras que en casos más graves pueden generar daño hepático.

En el contexto actual en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación solicitó que se extremen los cuidados en aguas recreativas, mientras que la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense emitió una alerta naranja por la gran presencia de cianobacterias, sobre todo en Chascomús (Muelle, Punta Norte, San José y Puerto Aventura), Laguna de Gómez (Espigón de Junín), Laguna Rocha de Chacabuco, Laguna San Antonio, Chifle de Benito Juárez, Laguna Hinojo de Trenque Lauquen, Río Salado en Roque Pérez, Laguna el Paraíso en Laprida, Balneario de San Antonio de Areco, entre otros.

Del mismo modo, en el dique San Roque de Córdoba “prolifera un afloramiento de cianobacterias tóxicas y cancerígenas, del género microsistitis aeruginosa”, según aseguró Emilio Iosa, médico master en salud pública a un diario local.

Según dicho organismo gubernamental, el Río de La Plata está en alerta naranja por la tremenda floración de cianobacterias, más precisamente en la costa de Berisso (Río Santiago, Palo Blanco, La Municipal y La Balandra), de Ensenada (La Pérgola, El Mirador 2, El Club de Pesca y Río Santiago), aguas de Quilmes (Pejerrey Club de Quilmes) y Berazategui (Balneario Hudson).

Ahora bien, las cianobacterias no solo afectan a los humanos sino también a los animales, por lo que las autoridades recomiendan no meterse ni meter a las mascotas al agua si ésta posee una lámina superficial de coloración azul verdosa, no tocar esa columna o mancha, lavarse con agua y jabón después de meterse al río o laguna, además de no consumir alimentos que provengan de allí, tal como pescado.

Algunos biólogos marinos y especialistas medioambientales han adjudicado tal crecimiento de cianobacterias al calentamiento global y a la sequía, la cual está liquidando a la biodiversidad marina. “Lamentablemente venimos conversando todo este último tiempo sobre las consecuencias de la sequía, entre las que se encuentra la alta mortandad de peces (...) Es una problemática que tardó bastante en aparecer a diferencia de otros años, pero ya se llegó a una situación extrema por la que en los últimos días aparecieron cada vez más peces muertos, por lo que aplicamos el procedimiento que utilizamos en años anteriores al respecto”, explicó Perla Casella, subsecretaria de Servicios Públicos de un municipio bonaerense al portal Junín Digital tras el avistamiento de miles de peces muertos flotando en la Laguna Gómez, también afectada por las cianobacterias.

Pero la especulación científica de que la presencia de cianobacterias en las aguas tiene que ver con el factor climático, fue refutada recientemente por la investigación “Los nutrientes y no la temperatura son los principales impulsores de la biomasa de cianobacterias en América”, llevada a cabo por científicos brasileños de Río Grande del Norte, la estadual de Maringá y del Instituto de Investigaciones Ambientales; chilenos de la Universidad de Concepción; argentinos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; peruanos del Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua; canadienses de la Universidad de Sherbrooke y la de Laval; y colombianos de la Universidad de Antioquia y la Universidad CES.

El análisis comprendió una base de datos de 464 lagos -de sitios con climas no exclusivamente boreales-, con una gradiente de más de ‘135° de latitud’, lagos someros o llanos y otros profundos, en los cuales examinaron el papel de los nutrientes, la temperatura, el pH, el área, la profundidad y la elevación en la distribución de las cianobacterias a escala hemisférica.

La eutrofización fue un impulsor mucho más fuerte de las cianobacterias que los gradientes climáticos (…)El nitrógeno fue un factor significativo en la explicación de la biomasa de cianobacterias, particularmente en lagos poco profundos La eutrofización fue un impulsor mucho más fuerte de las cianobacterias que los gradientes climáticos (…)El nitrógeno fue un factor significativo en la explicación de la biomasa de cianobacterias, particularmente en lagos poco profundos

El estudio finalmente desmitificó que el calentamiento global sea el real detonante de la proliferación de cianobacterias en aguas, sino más bien arribó a que dichas floraciones de cianobacterias a nivel mundial tienen que ver con la eutrofización de embalses y cursos de aguas, esto es, el aporte excesivo de nutrientes como el fósforo y nitrógeno directo de las aguas servidas, desechos industriales, agroquímicos industriales y fertilizantes de la producción agríco

