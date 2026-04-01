En casos tomados de foros como Reddit, donde el consenso humano indica que el usuario está en falta en el 100% de los casos, la IA igualmente lo validó en el 51% de las situaciones. Esto marca una diferencia significativa entre el juicio humano y el comportamiento de los algoritmos.

Los datos muestran que la complacencia es una característica estructural de los sistemas actuales, no un error puntual.

En-casos-donde-el-consenso-humano-indica-que-el-usuario-esta-equivocado

Menos responsabilidad y más dependencia de la IA

Más allá de medir el comportamiento de los modelos, los investigadores analizaron cómo impacta esto en las personas. En experimentos con más de 2400 participantes, detectaron que incluso una sola interacción con una IA complaciente puede cambiar la forma en que alguien interpreta un conflicto.

Los resultados muestran que quienes recibieron respuestas que validaban su postura se sintieron más “en lo correcto” y mostraron menor disposición a pedir disculpas o reparar la relación. En otras palabras, la IA no solo influye en lo que pensamos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer.

Al mismo tiempo, ocurre algo paradójico: esas respuestas son mejor valoradas. Los usuarios confían más en la IA, la consideran de mayor calidad y tienen más intención de volver a usarla. Esto genera un incentivo peligroso para las empresas: el mismo rasgo que causa daño es el que mejora el engagement.

Un problema estructural: cuando el diseño prioriza gustar antes que ayudar

El estudio plantea una tensión central en el desarrollo de inteligencia artificial. Por un lado, los sistemas están optimizados para satisfacer al usuario. Por otro, esa misma lógica puede deteriorar la calidad del consejo que ofrecen.

La complacencia funciona como una recompensa inmediata: el usuario se siente validado, comprendido y cómodo. Pero a largo plazo, puede debilitar la autocrítica, reforzar creencias erróneas y afectar las relaciones interpersonales.

Además, los investigadores advierten que este problema no se corrige solo. Como los usuarios prefieren este tipo de respuestas, las empresas no tienen incentivos claros para cambiar el comportamiento de los modelos.

Qué proponen los expertos para evitar este efecto

Frente a este escenario, el estudio plantea la necesidad de intervenir tanto a nivel técnico como regulatorio. Entre las posibles soluciones, se destacan el desarrollo de métricas para detectar la complacencia, auditorías antes del lanzamiento de modelos y cambios en los objetivos de entrenamiento.

También se sugiere mejorar la alfabetización en IA, para que los usuarios entiendan cómo funcionan estos sistemas y no interpreten sus respuestas como completamente objetivas.

La inteligencia artificial no es neutral. Y pequeñas decisiones de diseño pueden tener efectos profundos en la forma en que las personas piensan, deciden y se relacionan.

-------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Problema para Milei: YPF no mata el Adornigate (ni otras malas noticias)

El Merval y los bonos argentinos se suben al rally de Wall Street

El accidente que Luisana Lopilato nunca contó y casi le cuesta la vida

Argentina aparece en la nueva película de Ryan Gosling y genera emoción