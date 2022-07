Hepatitis virales: Vacunas, antivirales y mucha ciencia contra los 5 virus

En el año 2017 fallecieron 178 personas a causa de estas infecciones, destacó Ré, que también es investigadora adjunta independiente del CONICET en el Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella” (UNC). “Las más preocupantes son la B y la C, porque son las que pueden llevar a cirrosis y cáncer de hígado luego de 20 a 30 años de haberse infectado”, enfatizó.

VIVI RE.jpg Doctora Viviana Ré, investigadora independiente de CONICET y profesora adjunta del Instituto de Virologia "Dr. J. M. Vanella"- InViV de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Los riesgos de los virus y las vacunas protectoras

Las hepatitis virales representan una elevada carga de enfermedad y mortalidad a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debido a infecciones por los virus de las hepatitis B o C.

¿Para qué virus que causan hepatitis tenemos vacunas?

“Existen vacunas para el virus de la hepatitis B, que se aplica en 3 dosis (0, 1, 6 meses), está en el Calendario Nacional y es gratuita para toda la población de Argentina desde 2012. Además, la A está incluida en el calendario de vacunación desde 2015 para niños de 1 año, por lo que adolescentes de hasta 16 a 17 años estarían cubiertos".

Por otro lado, según la experta, el 80% de las personas que se infectan con hepatitis C pasan a ser crónicos. “En este caso no existen vacunas, pero al igual que para la B existen antivirales que logran la cura. Aquí es necesario que un especialista lo confirme porque no son fáciles de administrar, sino que necesitan un seguimiento muy específico”, explicó.

Además, la OMS recomienda a los nacidos antes de 1990 hacerse un testeo del virus C al menos una vez en la vida.

¿Qué pasa con el virus de la hepatitis E?

"Sabemos que circula en la población porque hay estudios ambientales en aguas residuales que así lo indican. En este caso, el diagnóstico está posiblemente subestimado debido a que hay poco conocimiento y poco acceso al diagnóstico".

Finalmente, la D puede contraerse solo si previamente la persona se infectó con la B, advierte la OMS. En efecto, se puede prevenir con la vacuna contra la hepatitis B, incluida dentro del Calendario Nacional.

Hepatitis aguda infantil de origen desconocido

La OMS elevó una alerta epidemiológica a mediados de abril tras detectar que numerosos niños y niñas desarrollaban cuadros de hepatitis de origen desconocido, cuya gravedad era superior a la de los casos normalmente notificados años anteriores.

Se estima que alrededor de 1.000 niños de más de 35 países comenzaron con síntomas como diarrea, dolor abdominal, vómitos y la característica coloración amarilla de la piel. En Argentina, “los casos notificados fueron 44. Sin embargo, solo 6 fueron clasificados como casos probables y no se llegó a ninguna confirmación definitiva hasta el momento”, aclaró Ré.

¿Qué se sabe sobre la causa?

"A ciencia cierta no es posible asociar estos eventos que surgieron en el mundo con un agente etiológico en especial. Algunos estudios los asocian a nuevas variantes de adenovirus 41 o eventos previos de infecciones por COVID-19. Necesitamos más estudios para confirmar el origen".

¿Ante qué síntomas es importante estar alerta?

"Ante la presencia de síntomas compatibles con los de la hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) en menores de 16 años se aconseja consultar al médico".

¿Cuál crees que es el mensaje más importante en este Día Mundial?

"En la actualidad las infecciones agudas y crónicas que estamos viendo son en personas de entre 40 y 60 años. Por eso, el mensaje para adultos sexualmente activos es que tenemos vacunas seguras y eficientes para hepatitis A y B mediante las cuales podemos disminuir la diseminación y las infecciones".

