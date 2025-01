Golpes de calor en mascotas: Consejos para evitar riesgos en días calurosos

image.png Este verano, es importante tomar algunas medidas para proteger a tu mascota del calor extremo. Dale agua, que esté fresco y protegé su piel con protector solar.

Evitar horarios de máxima temperatura: Planificá los paseos en horarios donde el sol no sea tan intenso, como temprano por la mañana o al atardecer. Recordá que el asfalto puede alcanzar temperaturas peligrosas para sus patas; para eso, tocá el suelo con tu mano durante 10 segundos para asegurarte de que no quema. Si no es posible salir, jugá dentro de casa o en zonas con sombra para mantenerlos activos.