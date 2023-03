Esta señal en tu boca advierte problemas en el hígado

Los problemas en el hígado se pueden manifestar de varias maneras, unas más conocidas que otras. Si bien, no todas las personas suelen presentar síntomas al inicio de las enfermedades hepáticas, hay un síntoma poco conocido que podría advertir que el hígado no está funcionando del todo bien. Lo curioso es que este síntoma tiene que ver con la boca y muchos no se imagina que podría alertar posibles daños en el hígado. Se trata del mal aliento o aliento hepático.