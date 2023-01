Sin embargo y considerando que estos tipo de tecnologías aún dependen de un desarrollo más integral, lo cierto es que por el momento sirven como apoyo para los creadores de contenido dedicados a la redacción, diseño gráfico y hasta desarrolladores web que usan estas herramientas para momentos en donde la creatividad no llega.

Catálogo ChatGPT

Se puede evitar la contratación de un redactor pidiéndole a la IA que te genere un texto para vender una licuadora en verano.

ChatGPT es, básicamente, un robot virtual (chatbot) que responde una variedad de preguntas, realiza tareas por escrito, conversa con fluidez e incluso da consejos sobre problemas personales (aunque se advierte que no tiene este objetivo).

Sus posibilidades de generar contenido son inmensas.

Puede, por ejemplo, enseñarte a preparar un stroganoff (y con un giro diferente en la receta, si lo especificas), darte consejos para conseguir un trabajo, escribir poesía, trabajos académicos y también redactar una carta de reconciliación para un amigo del que te has distanciado.

ChatGPT 2.jpg

Si leés otra nota sobre IA de la actualidad vas a ver que todas dicen lo mismo pero no dicen nada. Hablan de futuros fantásticos y paranoia sobre el despido masivo de trabajadores, pero como muchos de los que trabajan en la web con negocios tipo ecommerce, vienen siendo los que “supuestamente” íban a dejar sin trabajo a todos los locales físicos del mundo, generando despidos masivos (spoiler alert: no sucedió) creo que tenemos la visión un poco más orientada a ver esta tecnología como potenciadora de negocios, procesos y personas.

Hasta ahora el mundo del ecommerce en algún momento tuvo contacto con IA’s para cosas como:

-Potenciar las campañas con herramientas que mejoran el alcance a audiencias específicas.

-Instalar Bots para mejorar el “First contact Resolution” en los chats de atención al cliente y recomendar mejores productos en la grilla de nuestros ecommerce.

Ninguna de estas aplicaciones fue tan revolucionaria como para cambiar drásticamente la performance de los ecommerce aunque sí han ayudado mucho. Ahora estamos frente a un escenario totalmente distinto, así que vamos por partes.

MIEDOS: ¿Google en problemas?

Los profesionales del ecommerce no tienen que tenerle miedo a demasiadas cosas, pero sí puede cambiar drásticamente su capacidad de conseguir audiencias objetivo.

Si Microsoft o cualquier gigante tecnológico generase un gran indexador de información como lo es Google y le agregara la capacidad de razonamiento y procesamiento de datos que evitan el “usted ha querido decir” y pasan a ENTENDER el pedido, entonces, colega mío, estamos al horno.

¿Por qué? Porque gracias a que Google hoy amasa una gran cantidad de tráfico como indexador, nosotros podemos llegar a una gran cantidad de tráfico con nuestras campañas pagas que nos traen tráfico orgánico y pago, al que luego le vendemos productos o servicios.

Imagínense a Google sufriendo el efecto de Yahoo, ¿se acuerdan de Yahoo? Justamente…

Lo cierto es que Larry Page y Sergey Brin (creadores de Google) volvieron a ponerse a trabajar después de un largo retiro, ¿casualidad? No lo creo. Según rumores estarían planeando lanzar más de 20 productos vinculados a IA’s alternativas para estar a la altura de la nueva tendencia.

Pienso que ya la moral repentina, de uso de protección de datos personales de grandes empresas como Apple con Meta entre otros, nos hace cada vez más difícil llegar a la audiencia objetivo. ¡Imaginense sumarle a esto una caída en relevancia del canal de Google!

Para los que no saben, el canal de Paid Media en cualquier ecommerce representa entre el 30% y 50% del tráfico total de sesiones. Ahi si nos podemos quedar sin laburo, no por automatización y reemplazo sino por bajas en las ventas.

Potenciar al ecommerce

¿Necesitas Música sin Copyright para algún anuncio de video? Entra a Soundraw y seleccioná el mood de lo que necesitás. Es una herramienta que genera música de siete géneros diferentes, ofreciendo variantes de los mismos según el estado de ánimo que se indique y el perfil que persigue el vídeo u obra en el que se pretenda darle uso.

unnamed.png

Desarrollo Web

La herramienta Durable.co desarrolla soluciones inteligentes para el desarrollo web en menos de 30 segundos.

ChatGPT inteligencia artificial 1.png

¿Necesitás un boceto para un sitio de calzado? No pasa nada, Midjourney te ayuda, es un laboratorio independiente de investigación y el nombre de un programa de inteligencia artificial con el cual sus usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.

ChatGPT inteligencia artificial 2.png

SEO

Podés listar las palabras clave necesarias para cada producto y así lograr indexar mejor tu catálogo para SEO. No tenes ni que pensar, solo abrir chat gpt y preguntarle:

ChatGPT inteligencia artificial 6.png

Campañas

¿Necesitas un slider sin tener que pagarle a una modelo? Diseñalo con Midjourney, es un canal de Discord en donde le haces las mismas solicitudes que le harías a un diseñador pero a una IA:

ChatGPT inteligencia artificial 7.png

Imaginate pedirle a Midjourney que te diseñe el mejor AD posible para una TV Samsung QLED 4K.

ChatGPT inteligencia artificial 4.png

Ahora entras a Chat GPT y le pedís que te arme los COPY’s:

ChatGPT inteligencia artificial 3.png

Desarrollo de producto

Literalmente en 25 segundos diseñó unas Nike Air Force One oficiales de We Are

ChatGPT inteligencia artificial 8.png

Newsletter

¿Problemas con maquetar en html un news? No pasa nada, pedile a Chat GPT que te arme la estructura y mirá:

ChatGPT inteligencia artificial 5.png

Podemos seguir horas contándote todo lo que pude hacer con estas IA gratuitas, lo que te aseguro es que las IA nunca van a ser tan malas como ahora. Con esto quiero decir, desde acá para arriba, de ahora en más. Imaginate el tiempo que podrías ahorrarte en armar google sheets, tableros de medición para tus métricas de ecommerce, reportes y presentaciones para directorio.

Podrías entrenar a la IA para que solicite a compras el pedido del producto antes que lo detecte tu analista de abastecimiento o que te genere alertas para modificar campañas que están bajando su ROAS.

Piensen en lo que puede evolucionar la atención al cliente, no solo de cara al consumidor con sus bots sino con tener un lugar de consulta para que el equipo de customer pueda consultar con logística donde están los pedidos sin necesitar la intervención de una persona.

¿Te imaginás mejorando el funnel de pagos con una IA en checkout que dependiendo del feedback del procesador de pago te indique una forma u otra para resolver un pedido cancelado o la tasa de rechazo?

Creo que a esta altura ya empezás a ver lo que yo veo cuando digo que no hay que tenerle miedo.

Como toda innovación, va a dejar obsoletos algunos trabajos y va a generar nuevos, como por ejemplo “IA Request manager ” porque se va a volver un arte entender los parámetros correctos para que una IA haga EXACTAMENTE lo que vos necesitas que haga.

En definitiva, tenemos que verlo como todo avance tecnológico, una herramienta que potencie nuestra capacidad, lo fue la rueda, lo fue el celular, lo es la IA.

