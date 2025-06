El fin del oxígeno: La Tierra ya tiene fecha para volverse irrespirable

Como parte del proyecto NASA NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), Ozaki y Reinhard plantean que hay que ampliar el radar: buscar metano, ozono o incluso gases más exóticos, y no solo enfocarse en la presencia de oxígeno. "El oxígeno no es una condición permanente en los mundos habitables", concluyen.

image.png El estudio advierte que deberíamos buscar otros indicadores de vida en el universo, ya que el oxígeno no es una constante en los planetas habitables, ni siquiera en la Tierra.

A largo plazo, lo que viene es una Tierra hostil: atmósfera llena de metano, sin ozono y con niveles ínfimos de CO. Un planeta más parecido al que existía antes del Evento de Gran Oxidación, hace unos 2.400 millones de años, cuando solo sobrevivían microbios anaeróbicos.

En palabras de Ozaki: "El sistema terrestre será probablemente un mundo de formas de vida anaeróbicas". Es decir, chau humanos, chau árboles, chau animales. Lo único que va a quedar son bacterias que no necesitan aire, aguantando como campeonas en condiciones extremas.

