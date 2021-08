Desmienten escandaloso informe sobre la Delta y la varicela

Esto no significa que la variante delta no sea muy contagiosa. Lo es, afirma:

"Es probablemente el virus respiratorio más contagioso que conocemos hasta el momento", dijo.

La trasmisibilidad de un virus se suele calcular a partir del factor R0: el número de casos, en promedio, que van a ser causados por una persona infectada durante el período de contagio, en un ambiente en el que toda la población es vulnerable al virus. Indica el potencial del virus de propagarse cuando nadie tiene inmunidad.

La gripe tiene un factor R0 de alrededor de 2. Cada persona infectada, infectará en promedio a otras 2. La varicela, por otro lado, es mucho más contagiosa. Tiene un factor R0 de alrededor de 9 o 10. Cada persona infectada contagiará a un promedio de 10 personas. Por eso los brotes son explosivos.

Para el SARS-CoV-2, el factor R0 ha aumentado a lo largo de la pandemia. Cuando primero emergió, era apenas más contagioso que la gripe, explica la bióloga computacional Karthik Gangavarapu, del Instituto de Investigación Scripps. Cuando el virus comenzó a mutar y ante la aparición de las nuevas variantes, se volvió más contagioso. Para la variante Delta, el factor R0 se calcula entre 6 y 7. Por lo que es entre 2 y 3 veces más contagiosa que la versión original del SARS-CoV-2. pero aún así, menos contagiosa que la varicela.

¿Por qué el documento de los CDC decía que la Delta eran tan contagiosa como la varicela?

El documento filtrado, explica NPR, subestimaba el factor R0 de la varicela y sobreestimaba el de la variante Delta.

"Los valores R0 para la Delta eran preliminares y calculados de datos tomados de una muestra más bien pequeña", dijo una autoridad federal al medio. El valor R0 para la varicela venía de un gráfico del diario The New York Times, que no era completamente preciso.

"Al final del día, la variante delta es mucho más contagiosa que la alpha", dijo la autoridad federal. "Ese es el mensaje que la gente debe tomar de esto".

Con un R0 de 6, la variante Delta será muy difícil de frenar si la población no alcanza niveles altos de vacunación, explica Wenseleers.