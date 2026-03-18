El cometa 3I/ATLAS continúa fascinando a la ciencia y al mundo. Ya se han hecho varios descubrimientos sobre su composición que lo sitúan entre los objetos espaciales más extraños jamás encontrados, pero ahora, para completar el cuadro, acaban de hacer un hallazgo fascinante sobre su posible origen.
NUEVO ESTUDIO
Descubierta la edad del cometa 3I/ATLAS y causa revuelo total
Todo parece indicar que el cometa 3I/ATLAS supera a la Tierra y al Sistema Solar, al menos en edad, según nuevo estudio.
¿Qué se sabe del cometa 3I/ATLAS?
Hay un nuevo dato del cometa 3I/ATLAS que está causando sorpresa en el mundo.
Y es que, un estudio reciente sugiere que este objeto interestelar podría tener más años de lo pensado, de hecho, sería más antiguo que la Tierra, que nuestro sistema solar y podría tener casi la misma antigüedad que el universo.
Los nuevos datos aportados por observaciones del telescopio James Webb indican que el cometa 3I/ATLAS tiene hasta 12 mil millones de años.
Los hallazgos aparecen en el servidor de preimpresiones Research Square, son preliminares y deben ser revisados por pares, pero, aún así, no dejan de asombrar.
Los investigadores presentaron mediciones isotópicas del cometa 3I/ATLAS que también "revelan una composición elemental diferente a la de cualquier cuerpo del Sistema Solar".
Y es que, el agua en el 3I/ATLAS está enriquecida con deuterio (un isótopo estable y natural del hidrógeno, conocido como "hidrógeno pesado"), en una proporción mucho mayor que la encontrada en los cometas del Sistema solar.
Estas características indican que el cometa se formó en una parte fría, de alrededor de 30 kelvin, y distante de la Vía Láctea primitiva. "En las primeras etapas de la historia de la Galaxia", precisaron los investigadores.
Cometa 3I/ATLAS podría ser el más antiguo del mundo
En general, las pistas químicas halladas en el nuevo estudio apuntan a un origen muy antiguo del cometa 3I/ATLAS.
"Al interpretarse en relación con los modelos de evolución química galáctica, la composición isotópica del carbono implica que 3I/ATLAS se formó hace aproximadamente 10-12 mil millones de años, tras un período inicial de intensa formación estelar", escribieron los autores.
"Por lo tanto, 3I/ATLAS representa un fragmento preservado de un antiguo sistema planetario y proporciona evidencia directa de la química activa del hielo y la formación de planetesimales ricos en volátiles en la joven Vía Láctea", añaden.
Para tener una idea, el sitio especializado Live Science, tomando en cuenta los nuevos datos, indica que el cometa 3I/ATLAS pudiera tener más del doble de edad que la Tierra ( 4.500 millones de años) y de nuestro sistema solar ( 4.600 millones de años), y casi las edades de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y del universo mismo (entre 13.600 y 13.800 millones de años)
El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar registrado en nuestro sistema solar y tuvo su máximo acercamiento a la Tierra el pasado 19 de diciembre de 2025.
Ahora, el 3I/ATLAS se aleja rápidamente del sistema solar, mientras los científicos intentan buscar más piezas del rompecabezas sobre el origen de este célebre cometa.
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