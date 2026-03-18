Descubierta la edad del cometa 3I/ATLAS y causa revuelo total

Los investigadores presentaron mediciones isotópicas del cometa 3I/ATLAS que también "revelan una composición elemental diferente a la de cualquier cuerpo del Sistema Solar".

Y es que, el agua en el 3I/ATLAS está enriquecida con deuterio (un isótopo estable y natural del hidrógeno, conocido como "hidrógeno pesado"), en una proporción mucho mayor que la encontrada en los cometas del Sistema solar.

Estas características indican que el cometa se formó en una parte fría, de alrededor de 30 kelvin, y distante de la Vía Láctea primitiva. "En las primeras etapas de la historia de la Galaxia", precisaron los investigadores.

Sistema solar.jpg El cometa 3I/ATLAS sería más antiguo que el sistema solar.

Cometa 3I/ATLAS podría ser el más antiguo del mundo

En general, las pistas químicas halladas en el nuevo estudio apuntan a un origen muy antiguo del cometa 3I/ATLAS.

"Al interpretarse en relación con los modelos de evolución química galáctica, la composición isotópica del carbono implica que 3I/ATLAS se formó hace aproximadamente 10-12 mil millones de años, tras un período inicial de intensa formación estelar", escribieron los autores.

"Por lo tanto, 3I/ATLAS representa un fragmento preservado de un antiguo sistema planetario y proporciona evidencia directa de la química activa del hielo y la formación de planetesimales ricos en volátiles en la joven Vía Láctea", añaden.

Para tener una idea, el sitio especializado Live Science, tomando en cuenta los nuevos datos, indica que el cometa 3I/ATLAS pudiera tener más del doble de edad que la Tierra ( 4.500 millones de años) y de nuestro sistema solar ( 4.600 millones de años), y casi las edades de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y del universo mismo (entre 13.600 y 13.800 millones de años)

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar registrado en nuestro sistema solar y tuvo su máximo acercamiento a la Tierra el pasado 19 de diciembre de 2025.

Ahora, el 3I/ATLAS se aleja rápidamente del sistema solar, mientras los científicos intentan buscar más piezas del rompecabezas sobre el origen de este célebre cometa.

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