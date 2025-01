Dengue, un tema para quienes viajen a Brasil 2025

Precisiones del dengue

Existen 4 serotipos de dengue (1, 2, 3 y 4) y cada uno deja inmunidad para sí mismo, pero no para los otros tres, excepto en el periodo cercano de haber tenido la enfermedad.

Pryluka -jefe de infectología del Sanatorio Otamendi-, comenta que “en Argentina y Brasil están circulando los serotipos dengue 1 y dengue 2, hay muy poca presencia de dengue 3. Es posible que, a partir de la alta circulación y con personas inmunizadas de dengue 1 y 2, comience a circular de forma más frecuente el dengue 3. Con respecto al dengue 4, prácticamente no hay circulación de este serotipo en Latinoamérica".

Interesante: “El Aedes aegypti no es un insecto de playa, ni de ambientes soleados”, sino que “se encuentra en zonas de sombra y en domicilios, donde vuela más bien bajo y puede estar presente durante todo el día”.

Entonces, él sugiere tomar medidas de prevención:

Colocar dispositivos eléctricos repelentes en habitaciones.

Mantener las ventanas de las habitaciones cerradas si no tienen mosquitero.

Dormir en ambientes con aire acondicionado.

Aplicar repelente en todo momento.

¿Qué hacer si sospecho que tengo dengue en Brasil?

Pryluka advierte que cualquier persona que sospeche que tiene la enfermedad, la cual presenta síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares o vómitos, debe hacer dos cosas:

“La primera es consultar rápidamente al médico y la segunda es evitar que el Aedes aegypti lo pique, ya que, si está en los primeros 5 o 6 días de la enfermedad, el insecto puede succionar sangre con el virus y luego transmitirlo a otra persona”.

Es importante saber que las personas que hayan tenido dengue previamente tienen mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad si se contagian con un serotipo diferente.

Si me contagié dengue 2 en 2023 y en 2024 me infecto con dengue 1, existe una baja probabilidad que el2do. cuadro sea más grave. Si me contagié dengue 2 en 2023 y en 2024 me infecto con dengue 1, existe una baja probabilidad que el2do. cuadro sea más grave.

