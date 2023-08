Cáncer de hígado: Si notas esto en la piel, acude al médico

El cáncer de hígado es un cáncer difícil de detectar. En general, es así con las enfermedades hepáticas, al menos al inicio. Los expertos advierten que los problemas del hígado se gestan de manera silente y a menudo no causan ninguna sintomatología en las primeras etapas, por eso es tan importante la detección temprana y conocer los posibles síntomas de alerta. En este particular, se encuentra un síntoma de la piel que puede avisar cáncer de hígado u otra enfermedad hepática. He aquí a lo que debes prestar atención.