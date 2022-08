Alertan por fake news que circulan sobre viruela del mono

Asimismo, explicó que la afección le provoca el crecimiento de tumores en los nervios y que no es contagiosa. "Puedo decir que nunca hablé con este supuesto médico", asegura. Por otro lado, se define como una persona cuidadosa, que utiliza todos los equipos de protección y está vacunado contra el COVID-19.

Por su parte, el supuesto denunciante cerró su cuenta de Twitter. Sin embargo, la fake news recibió miles de comentarios, fue compartida por cientos de usuarios y divulgada por medios de comunicación.

Otro posteo que se hizo viral en los últimos días y que se presume falso es el de un hombre que asegura haberse contagiado en España tras comprar un patinete o monopatín. “Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje”, dice el hilo de Twitter que tiene más de 25.000 retuits.

No obstante, no hay pruebas de que el testimonio sea real, ya que la cuenta utiliza fotos de otras personas. De hecho, el epidemiólogo y experto en Salud Pública, Daniel López Acuña, dijo a RTVE que “es profundamente improbable. Es evidente que estamos ante una pieza de fake news, de distorsión, que crea confusión”.

https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1554106924857163776 Estimados tuiteros que habéis hecho 25K retuits, y decenas de medios que difundisteis el hilo creando alarma social sanitaria de una cuenta que fue creada en 2013 para luchas internas del PSOE y que usa imágenes de un atleta conocido y de Adidas en su imagen de perfil. STOP pic.twitter.com/NUael2yOPB — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 1, 2022

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que la gran mayoría de los casos de viruela del mono del brote actual son en entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Sin embargo, no quiere decir que otras personas no pueden contagiarse, ya que el virus se transmite principalmente por el contacto prolongado y directo de piel a piel. A pesar que la gran mayoría de los casos se relacionaron con la actividad sexual, no es una infección de transmisión sexual.

https://twitter.com/nkreplak/status/1553106449542299652 Se registra un aumento de casos de viruela símica: si bien más del 90% de los casos se dio en varones, se contagia por contacto con la piel y por eso es importante que todos y todas nos cuidemos. No podemos permitir que la comunicación sea en base a discursos cargados de estigma. pic.twitter.com/7Wng9ArKEB — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 29, 2022

