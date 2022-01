A 2 años de pandemia: ¿Funcionó el enfoque sueco?

¿Por qué los autores reivindican el enfoque sueco?

"Austria, uno de los países europeos más represivos durante la pandemia de coronavirus, ha superado recientemente a Suecia en términos de mortalidad total por Covid-19, lo que demuestra que casi todas las intervenciones gubernamentales han sido ineficaces e injustificadas", explica el artículo.

"A lo largo de la pandemia del coronavirus, Austria ha sido uno de los países europeos más represivos, implementando varias cuarentenas, cierres de escuelas, obligatoriedad extendida del uso del barbijo e incluso un mandato de utilizar máscaras N95 / FFP2, récords en testeo de PCR y rastreo de contactos, así como 'pasaportes de vacunas' tempranos. Austria también fue el primer país occidental en imponer una 'cuarentena para los no vacunados' y el primer país occidental en anunciar un 'mandato de vacunación' general.

"En contraste, Suecia ha sido ampliamente considerado, o de hecho criticado, como el país occidental menos represivo durante la pandemia de coronavirus, ya que no impuso cuarentenas, ni cierres de escuelas primarias, ni mandatos de utilizar barbijo, ni 'pasaporte de vacunas' (hasta diciembre) y muy limitado testeo PCR y rastreo de contactos en comparación con Austria y muchos otros países occidentales.

"Y, sin embargo, en diciembre de 2021 , Austria superó a Suecia en términos de mortalidad total por Covid-19 (ver el gráfico). Esto se produce luego de que Austria había alcanzado, a fines de noviembre, la tasa de infección por Covid-19 en 7 días más alta del mundo. La mortalidad promedio de Europa por Covid-19 ya había superado a la sueca en marzo de 2021".

21e9daac-3a51-4d88-8975-65c2b5f7e88f.jpg

¿Es correcto comparar a Austria con Suecia?

El informe considera que sí:

El tamaño de la población de ambos países es bastante similar.

Si bien la edad media en Suecia es ligeramente más baja que en Austria (41,1 frente a 44,4 años), la esperanza de vida sueca es en realidad algo más alta que en Austria (82,4 frente a 81,6 años).

Las tasas de vacunación son muy similares en Suecia y Austria (72% frente a 70%).

La densidad de población, que tiene en cuenta la urbanización, es algo más alta en Suecia que en Austria, la proporción de hogares unipersonales también es algo mayor en Suecia que en Austria.

Las tasas de obesidad son muy similares en Suecia y Austria.

La capacidad de la terapia intensiva que tiene Austria es significativamente mayor a la de Suecia.

"De hecho, la mortalidad total por Covid-19 en Austria y Suecia puede haber alcanzado el mismo nivel precisamente porque los dos países son muy similares en términos de factores demográficos y de salud. En ambos países, la tasa de letalidad de la población por Covid-19 (PFR en inglés) ha alcanzado aproximadamente el 0,15% y se limita principalmente a personas mayores de 70 años (la edad media de las muertes por Covid-19 es de aproximadamente 83 años en ambos países)".

¿Es el momento correcto para comparar ambos países?

Para el informe, sí.

"Suecia ya ha cruzado la 'línea del fin de la pandemia' y fue el primer país occidental en ver el regreso de la influenza, que había sido desplazada por el coronavirus desde marzo de 2020. Por supuesto, el nuevo coronavirus no desaparecerá de Suecia ni de cualquier otro lugar, y Suecia ciertamente verá futuras olas de coronavirus, pero Suecia ha logrado una alta tasa de infección de la población (alrededor del 60% al 75%) y ha entrado en la fase endémica.

"Por lo tanto, el hecho de que Austria haya superado ahora a Suecia en términos de mortalidad total por Covid-19 realmente significa que practicamente cada una de las intervenciones gubernamentales en Austria, y en casi todas partes, han sido completamente ineficaces desde una perspectiva epidemiológica y médica, al tiempo que han causado problemas sociales y daños económicos casi sin precedentes.

"En particular, significa que los encierros, cierres de escuelas, mandatos de mascarillas, mandatos de mascarillas N95 / FFP2, pruebas de PCR masivas y 'rastreo de contactos', así como los 'pasaportes de vacunas', han sido completamente ineficaces e injustificados como intervenciones para combatir la pandemia", concluye el instituto.

En términos de de exceso de mortalidad por todas las causas (la comparación entre la cantidad de muertos de un período respecto del promedio de los últimos años del mismo período), Austria ya había superado a Suecia varios meses atrás.

"El exceso de mortalidad total por pandemia actualmente es del 17% en Austria vs. 11% en Suecia. Esto se debe principalmente a que muchas muertes suecas ocurrieron antes en la pandemia (en la primavera de 2020) y la mayoría de las víctimas de Covid-19 eran muy mayores (edad promedio de 83 años); por lo tanto, en septiembre de 2020, Suecia registró la mortalidad más baja de la historia. (Sin embargo, las afirmaciones de que Suecia no ha tenido o casi ningún exceso de mortalidad se basan en un método de cálculo incorrecto ; no existe un 'milagro de mortalidad sueco').

"Se ha observado el mismo resultado en muchas otras regiones del mundo: en Europa del Este, Bielorrusia ha registrado un exceso de mortalidad regional promedio a pesar de casi ninguna intervención; en América Latina, el exceso de mortalidad en Brasil ha sido mayor que en Chile y Argentina, pero menor que en Perú, Bolivia, Ecuador, México, Colombia y Paraguay; En Asia, los bloqueos en India, Indonesia o Filipinas fueron horribles fracasos que amenazaron el sustento de millones de familias.

"Solo hubo una situación en la que los cierres fueron una intervención racional: como medida preventiva en apoyo de los controles fronterizos tempranos. Esta situación se aplicó principalmente a algunas islas, como Australia, Nueva Zelanda e Islandia, y posiblemente a Noruega, Finlandia, Dinamarca y partes de China (más sobre estos países a continuación).

Los críticos del enfoque sueco han argumentado a menudo que Suecia solo debería compararse con 'sus vecinos'. Si se compara Suecia con todos sus vecinos de la región (Noruega, Finlandia, Dinamarca, pero también Polonia y los países bálticos), Suecia vuelve a mostrar una mortalidad media por Covid-19: Polonia, Letonia y Lituania son mucho más altas, Estonia es similar, mientras que Dinamarca, Finlandia y Noruega son mucho más bajos".

El informe apunta que no es que Suecia haya tenido un valor atípico de alta mortalidad en relación a sus vecinos Dinamarca, Finlandia y Noruega, sino que son estos los países que tuvieron los verdaderos valores atípicos (las tasas de mortalidad por Covid-19 más bajas entre los países occidentales), por distintos posibles motivos que analiza como plausibles. Aunque descarta que haya sido por la estrictez en las medidas que aplicaron.

"No lo es, como quisieran insinuar los críticos de Suecia, porque estos países tuvieran medidas particularmente estrictas. De hecho, en su mayor parte, su 'índice de rigurosidad' fue incluso más bajo que en Suecia y, por supuesto, también más bajo que en países represivos como Austria".