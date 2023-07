Wonka: El bizarro adelanto con Hugh Grant como Oompa-Loompa

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre su papel?

Timothée Chalamet es uno de los actores más populares y aclamados del momento. Ha sido nominado al Oscar por su actuación en Call Me by Your Name (2017) y ha participado en películas como Lady Bird (2017), Little Women (2019) y Dune (2021). El actor confesó que estaba “ desesperado ” por hacer Wonka, ya que es un fanático de la historia de Roald Dahl desde niño.