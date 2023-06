Warner Bros la clava en el ángulo: Nuevo actor de Superman

image.png ¿Al fin se vendrá la Lois Lane perfecta?

También ha actuado en series como House of Cards, Blacklist y The Good Wife, y en películas como Patriots Day, The Finest Hours y Spies in Disguise. Brosnahan tiene experiencia en el género de acción y comedia, lo que le vendrá bien para encarnar a Lois Lane, la intrépida reportera del Daily Planet.