'Venganiela' desfilando por la cornisa de Gran Hermano

"Thiago me dijo estuve llorando todos los días (cuando me fui). Y yo le pregunté ‘¿por qué?'. Y me dijo que se sintió traicionado, decepcionado (por el Cone)'. Y yo le dije entonces tu llanto no fue porque me extrañabas", dijo 'Pestaniela' a Julieta. Y continuó: "Yo no soy boluda, el llora por el Cone, por Maxi… Hoy me dijo que me extrañaba… pero si realmente me quiere que se la juegue… Yo me fui porque él me soltó la mano".

