Twitter: Baby Etchecopar y Mauricio Macri son tendencia

“Ahí empezó mi cabeza a girar en que ya no me sentía igual, haciendo cosas importantes, porque yo ya conducía cosas importantes dentro del grupo económico de mi padre, pero yo sentí que faltaba algo más. Ahí empezó toda esta fantasía del servicio público y tomó cada vez más fuerza”, explicó el hijo del gran empresario, a lo que continuó: “Yo no volví entero. Los primeros días estaba… y me duró años, años de que alguien me ponía una mano así, atrás, y yo me sobresaltaba. Y volvía al segundo que me estaban llevando, era como un tubo, que alguien me sorprendiese era volver a ese instante, era volver a esa caja”.