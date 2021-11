¿Baby Etchecopar se retira de la TV?

Dicen que la provincia está subiendo un poquito. Si llegan a subir un punto en la provincia, me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre Dicen que la provincia está subiendo un poquito. Si llegan a subir un punto en la provincia, me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre

“Retirate enfermo”, le comento @MariaMoscetta bajo el posteo que evidencia al Baby en el programa de A24.

https://twitter.com/MariaMoscetta/status/1460064478364504065 Retirate enfermoooo — Ale (@MariaMoscetta) November 15, 2021

“Vamos. Es una noche muy feliz, con este resultado se retira otro enano fascista", tuiteó @pulga_pugliese.

https://twitter.com/pulga_pugliese/status/1460064950022410243 Vamossssssss!!!!!

Es una noche muy feliz con este resultado se retira otro enano fascista!!!! — Ariel Pugliese (@pulga_pugliese) November 15, 2021

“Bye, Bye”, escribió con enojo @noragryn.

https://twitter.com/noragryn/status/1460066258146234372 Bye bye!!!!! — noragryn (@noragryn) November 15, 2021

Tras los resultados del domingo

El Frente de Todos, se quedará sin quórum propio en el Senado a partir de diciembre. Esto se debió a que el oficialismo perdió en seis de las ocho provincias que renuevan bancas.

El bloque reducirá 35 legisladores, es decir, tendrá dos parlamentarios menos de los que se necesita para alcanzar el quórum.

Por el otro lado, Juntos por el Cambio suma 5 nuevos legisladores y contará con 31 senadores.

En este contexto, tras los resultados, queda un pregunta por responder: ¿Se irá Baby de A24, o ignorara su promesa para seguir ‘ayudando a los pobres’?